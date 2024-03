Kayseri\'de Sağlık ve Yaşam Bilimleri Öğrenci Kongresi Düzenlendi

Yerel

Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi iş birliği ile "Sağlık ve Yaşam Bilimleri Öğrenci Kongresi" düzenlendi. Düzenlenen kongreye TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal çevrimiçi katılarak sunum gerçekleştirdi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye; Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrenin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, öğrenciler ile bir arada olmaktan dolayı her zaman mutlu olduklarını belirterek, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Çiçek, "Düzenlenen kongrenin bilim kongresinin yanında öğrenciler tarafından düzenlenmesinden dolayı çok mutluyum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında her zaman öğrenci dostu bir belediye olarak hizmet verdiklerini söyledi. Kayseri'nin üniversiteler şehri olduğunun altını çizen Başkan Dr. Büyükkılıç, üniversiteler ile iş birliklerine önem verdiklerine dikkat çekti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında öğrenci kongrelerinin coşku ile yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Üniversite olarak Avrupa Birliği projelerinde her zaman olmak için paydaşlar oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu paydaşlar projelerin oluşmasında önemli değerlere sahiptir. Özellikle ulusal ve uluslararası boyutta sevgili öğrencilerimizin düzenlediği kongrelerde bir araya gelmeleri çok önemli. Bu kongre sonuçlarının öğrenci boyutundan itibaren araştırma odaklı süreçlere geçeceğini düşünüyorum. Bizler bu tip kongrelerin sayısının her zaman artmasından yanayız. Bu süreçlerde de siz öğrencilerimizin her zaman yanında olmak isteriz. Bu birliktelikler, dostluklar ve arkadaşlıkları ileriye taşıyarak akademik süreçlerde daha güçlü olarak paydaşlığı geliştirmenizi ümit ediyorum."

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da yaptığı konuşmada bilimin insanlığa her zaman önemli katkılar sunduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Yılmaz, "Düzenlenen kongrenin sağlık ve yaşam bilimleri kongresi olması ve bir öğrenci kongresi olması çok önemlidir. Öğrenci kongreleri azdır. Her zaman bilim insanları hocalar bir araya gelirler ama burada öğrencilerimiz çalışmalarını birbirine sunacaklar. Bu çok önemli" diye konuştu.

Kongre düzenleme komitesi adına İrem Kahveci ve İsmihan Ertürk'ün de konuşma yaptığı kongrede TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal çevrimiçi katılarak sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mandal katılımcılara TÜBİTAK projeleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ