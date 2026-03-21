Büyükşehir'in Sahabiye'de 4.19 milyar TL'lik dev dönüşümü sürüyor - Son Dakika
Büyükşehir'in Sahabiye'de 4.19 milyar TL'lik dev dönüşümü sürüyor

Büyükşehir\'in Sahabiye\'de 4.19 milyar TL\'lik dev dönüşümü sürüyor
21.03.2026 11:12  Güncelleme: 11:13
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4,19 milyar TL'lik yatırımla Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci etabını Ramazan ayında da kesintisiz sürdürüyor. Proje, modern konutlar ve sosyal alanlarla Kayseri'ye yeni bir yaşam merkezi kazandırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci etabında çalışmalar Ramazan ayında da aralıksız devam etti. 4,19 milyar TL'lik dev yatırımla bölge; modern konutlar, ticari alanlar ve sosyal yaşam alanlarıyla Kayseri'nin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehir vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kayseri'nin merkezinde yer alan ve şehrin çehresini değiştirecek en kapsamlı dönüşüm projelerinden biri olarak gösterilen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2'nci etap inşaat çalışmaları Ramazan ayında da planlanan takvim doğrultusunda aralıksız sürdürüldü.

Yaklaşık 4,19 milyar TL yatırım bedeline sahip olan etap, tamamlandığında bölgeye modern konutlar, ticari alanlar ve sosyal donatılarıyla güçlü bir yaşam merkezi kazandıracak.

Çalışmalar Ramazan Ayında da Sürdü

Sahada görev yapan ekipler, Ramazan ayında da yoğun bir çalışma temposuyla projeyi ilerletti. Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında inşaat faaliyetleri planlanan program çerçevesinde kesintisiz şekilde yürütülüyor. Proje, güvenli, modern ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

13 Blok, 830 Bağımsız Bölüm

Projenin 2'nci Uygulama Etabı kapsamında toplam 13 blok ve 830 bağımsız bölüm inşa edilecek. Etap içerisinde zemin üzeri yaklaşık 135 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yapım ihalesi Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen projede, yüklenici firma olarak Ilgın Yapı süreci başlattı. İnşaat alanında yürütülen zemin iyileştirme çalışmalarında ise son aşamaya gelindi.

Yükseklik 10 Katı Geçmeyecek

Yeni hazırlanan proje kapsamında bölgedeki yapılaşmada insan ölçeğini gözeten bir mimari yaklaşım benimsendi. Projede zemin +6 kattan başlamak üzere en fazla 10 kat yüksekliğinde yapılar yer alacak. Bu planlama ile hem modern şehircilik anlayışı hem de bölgenin siluetine uyumlu bir yapılaşma hedefleniyor.

Kayseri'nin Vizyon Projeleri Arasında

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yalnızca fiziksel dönüşümü değil, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısını da güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Sahabiye, konut, ticaret ve sosyal yaşam alanlarının iç içe geçtiği modern bir şehir merkezi haline gelecek. Çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takibiyle etap etap ilerlerken projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor.

Ulusal Ölçekte Ödül Kazandı

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 2019 yılında İstanbul'da düzenlenen 6'ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde "En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye" ödülünü kazanarak ulusal ölçekte de önemli bir başarıya imza attı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in Sahabiye'de 4.19 milyar TL'lik dev dönüşümü sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Büyükşehir'in Sahabiye'de 4.19 milyar TL'lik dev dönüşümü sürüyor - Son Dakika
