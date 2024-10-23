Kayseri'de Selçuklu Eserleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Selçuklu Eserleri Sergisi Açıldı

Kayseri\'de Selçuklu Eserleri Sergisi Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan 'Selçuklu Eserleri Sergisi', Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergide Selçuklu motifleriyle bezeli çeşitli ürünler sergileniyor.

23.10.2024 11:18  Güncelleme: 11:21
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü iş birliği ile hazırlanan "Selçuklu Eserleri Sergisi" açılışı, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirildi.

22-27 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergininin açılışı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürleri ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca sergi açılışında Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü uzman eğiticileri ve öğretmenler ile çok sayıda katılımcı da hazır bulundu.

Sergide Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı'na, Selçuklu ürünleri ile ilgili gerçekleştirdikleri sergiye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, olgunlaşma enstitüleri tarihi ve hakkında, katılımcıları bilgilendirdi.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile iş birliklerinin devam ettiğini, Selçuklu eserlerinden esinlenerek hazırlanan ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine ve ilgisine sunduklarını ifade etti. Senem, serginin Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde olmasının ayrı bir anlam ifade ettiğini belirterek, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü iş birliği ile gerçekleştirilen söz konusu sergide, Selçuklu motifleri ile bezenmiş çiniler, nakış örtüler, kitre bebekler, seramikten yapılmış ürünler, panolar, Selçuklu kıyafetleri ile Selçuklu dönemini yansıtan bazı eserler yer alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sergi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde 22-27 Ekim tarihlerinde gezilebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Selçuklu Eserleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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