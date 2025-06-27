Kayseri'de Selçuklu Tıp Tarihi Müzesi Öğrencilere Bilim Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Kayseri'de Selçuklu Tıp Tarihi Müzesi Öğrencilere Bilim Eğitimi Verdi

Kayseri\'de Selçuklu Tıp Tarihi Müzesi Öğrencilere Bilim Eğitimi Verdi
27.06.2025 11:07  Güncelleme: 11:09
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde TÜBİTAK 4004 projesi çerçevesinde 30 ortaokul öğrencisine bilim ve doğa eğitimi düzenledi. Öğrenciler, müze etkinlikleriyle kültürel ve çevre bilincine sahip olarak disiplinler arası etkileşim sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yenilediği Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, TÜBİTAK 4004 "Disiplinler Arası Yaklaşımlarla Bilim ve Doğa Okulu-II" projesi kapsamında Kayseri'den 30 ortaokul öğrencisini ağırlayarak bilim ve doğa temalı eğitimlere ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve eğitim alanında yürüttüğü vizyoner projelerle kenti "müzeler şehri" haline getirme hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda, Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Hilal Boyraz'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK 4004 "Disiplinler Arası Yaklaşımlarla Bilim ve Doğa Okulu-II" projesi, 23-27 Haziran tarihleri arasında Kayseri'den gelen 30 ortaokul öğrencisinin katılımıyla Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde devam etti.

Eğitim süresince öğrenciler, doğayla iç içe okul dışı öğrenme ortamlarında birebir deneyim kazanırken, farklı disiplinlerle etkileşim içinde çalışma ve disiplinler arası ilişkiler kurma imkanı buldu. Aynı zamanda çevre bilinci ve kültürel farkındalık da kazanan öğrenciler, bilimsel meraklarını tarihi keşiflerle besledi.

Müze bünyesinde düzenlenen "Selçuklu Eserlerinde Matematiği Keşfet" ve "Selçuklu Yıldızını Tanıyorum" etkinlikleri ise büyük ilgi gördü. Öğrenciler, Selçuklu dönemine ait mimari ve sanatsal eserleri drama yoluyla analiz ederek matematiksel yapılarını öğrenme fırsatı yakaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde sürdürülen kültürel mirasa sahip çıkma ve eğitimle buluşturma çalışmaları, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde yapılan yenilikçi düzenlemelerle taçlandırıldı. Müzenin inanç bölümünde cami görselleriyle yapılan yeni düzenleme, ziyaretçilere tarihi bir atmosfer sunarken; Kızıl Köşk'teki kazı çalışmalarına dair oluşturulan yeni bölüm, tarihi derinliği arttırdı. Ayrıca, Gevher Nesibe Hatun'a özel hazırlanan ve onun eşsiz aşk hikayesini anlatan yeni bölüm, müzenin anlatı gücünü zenginleştirdi.

Kayseri Büyükşehir, eğitim, kültür ve tarih ekseninde geleceğe yön veren projeleriyle hem gençlere ilham vermeye hem de şehrin değerlerini yaşatmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Selçuklu Tıp Tarihi Müzesi Öğrencilere Bilim Eğitimi Verdi - Son Dakika

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