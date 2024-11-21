Kayseri'de Somut Olmayan Kültürel Miras Toplantısı - Son Dakika
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Kayseri'de Somut Olmayan Kültürel Miras Toplantısı

Kayseri\'de Somut Olmayan Kültürel Miras Toplantısı

SOKÜM Kayseri İl Tespit Komisyonu, kültürel miras unsurlarını değerlendirerek koruma çalışmaları yaptı.

21.11.2024 19:51
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Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Kayseri İl Tespit Komisyonu toplandı.

SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu 2024 yılı Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. Kayseri yöresine ait somut olmayan kültürel miras unsurlarının tespiti çalışmaları için Kayseri Valiliği Toplantı Salonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun başkanlığında toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun; "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilmiştir. Bize düşen görev hayatın kültürel uygulamalarını yaşatmak, becerileri tanıtmak, bozulmadan korunmasını sağlamak ve değişime uğramadan gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. İl Tespit Kurulu tarafından belirlenen toplantımızın konusuda Dorak Yoğurdu, Hacılar Bezi, Develi Cıvıklısı, Saya Gezme (sayılı gezme), Üzerlik Duvar Süsleri ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesidir" dedi.

SOKÜM Kayseri İl Tespit Komisyonu Üyeleri tarafından yapılan toplantıda Dorak Yoğurdu, Hacılar Bezi, Develi Cıvıklısı, sayılı gezme, Üzerlik Duvar Süsleri gibi kültürel mirasın birçok unsuru hakkında fikir alış verişi yapılarak yapılan çalışmalara ilişkin düzenlenecek tespit formlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'ne sunulmasına ve ileri bir tarihte tekrar toplanılmasına karar verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Somut Olmayan Kültürel Miras Toplantısı - Son Dakika

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