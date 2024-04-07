Kayseri\'de Şuşa Azerbaycan Evi Açıldı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan Şuşa Azerbaycan Evi, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, "Karabağ Savaşı her bir Türk için çok büyük bir tarihtir. Bu tarihi biz Türk kardeşlerimizle birlikte aldık" dedi.

Talas'ta bulunan Azerbaycan Parkı'nda gerçekleşen açılışa Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Azerbaycan Şuşa Valisi Aydin Kerimov, AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile vatandaşlar katıldı.

Program öncesi protokol tarafından Hocalı katliamında ölen Azerbaycanlılar için yapılan anıta karanfil bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından başlayan programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Şuşa Azerbaycan Evi'nde Azerbaycan kültürünü ve geleneğini yansıtan çok sayıda obje, fotoğraf ve eser bulunuyor. Mimarisini de Şuşa Kalesi'nden esinlenerek hayata geçirdik. Bu eserler içerisinde bulunan kıymetli materyalleri bize sağladıkları için Azerbaycan Diaspora Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Talas'a ve Kayseri'ye böyle anlamlı bir merkez kazandırdığımız için mutluyuz, gururluyuz. Hepimize hayırlı olsun. Kayseri ile Şuşa arasındaki kardeş şehir ilişkisinin en anlamlı ve özel yansımalarından biri olduğunu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Şuşa Valiliği'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Daha önce burada parkımızı açmıştık. Daha sonra anıtımız buraya taşınmıştı. O yıllarda anıtın açılışında da burada bulunmuştuk. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kardeş şehri olan Şuşa'mız ile bu projeyi hayata geçiriyoruz. Can Azerbaycan'ın şahsında burası tüm Türk Cumhuriyetlerimizin buluşma, kaynaşma yeri. Ramazan ayının bu güzel günlerinde sonuna yaklaşırken böyle anlamlı bir projeye imza atan Talas'ımızın değerli başkanına teşekkür ediyorum" dedi.

Azerbaycan Şuşa Evi'nin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Azerbaycan Şuşa Valisi Aydin Kerimov da, "Azerbaycan ve Türkiye arasında dünyada benzeri olmayan kardeşlik ilişkileri var. Biz iki devlet bir milletiz. Bu büyük söz iki devletin vatandaşları için de bir örnektir. 44 gün devam eden şanlı zaferin ardından işgalden alınan Şuşa şehri ve kardeşimiz Türkiye'nin şehirleri ortaklık kurulması işine büyük önem veriliyor. Son 3 yılda Şuşa ile dünyanın belli ülkelerinin 9 şehri arasında kardeşlik ilişkileri kurulmuştur. Tesadüf değildir ki bunlardan iki tanesi Türkiye'nin şehri olan Kayseri ve Erzurum'dur. Bugün Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nda açılışı yapılan Azerbaycan Şuşa Evi aynı dile ve medeniyete sahip olan bizlere daha fazla sarsılmaz güç vererek, iki kardeş şehir arasında ilk proje olarak da tarihe geçmektedir" ifadelerini kullandı.

'Şuşa Azerbaycan'ın gözüdür' diyen Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin dünyaya bir örnek teşkil ettiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şuşa Azerbaycan'ın canıdır. Açılışını yaptığımız Azerbaycan Evi, devletimizin destek olduğu 29'uncu Azerbaycan Evi'dir. Ben hem Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Karabağ Savaşı her bir Türk için çok büyük bir tarihtir. Bu tarihi biz Türk kardeşlerimizle birlikte aldık. Hepinize bugünlerde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye-Azerbaycan dostluğu tarihi bir dostluktur. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bütün dünya için büyük bir örnektir."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, Şuşa Azerbaycan Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ