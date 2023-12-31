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Kayseri'de tarihi Cami Kebir'in yenileme projesi incelemesi yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de tarihi Cami Kebir'in yenileme projesi incelemesi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de bulunan tarihi Cami Kebir'in yenileme projesini inceledi. Proje, tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve turizm açısından cazibe merkezi oluşturmayı hedefliyor.

Kayseri\'de tarihi Cami Kebir\'in yenileme projesi incelemesi yapıldı
31.12.2023 - 11:20,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2.20 hektarlık alan içerisinde 418 bağımsız bölüm ve toplam 22 bin 250 metrekare inşaat alanından oluşan Suriçi- Cami Kebir Kentsel Yenileme Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü Suriçi-Cami Kebir Kentsel Yenileme Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, kentin simge eserlerinden tarihi Kayseri Ulu Cami (Cami-i Kebir) önünde projeyi inceledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları eşlik etti. Projeyi inceleyen Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, proje ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen'den detaylı bilgi aldı. Suriçi-Cami Kebir Kentsel Yenileme Projesi incelemesini değerlendiren Büyükkılıç, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte Sur İçi- Cami Kebir Kentsel Yenileme Projesi'nde incelemelerde bulunduk" dedi. Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'nin destekleriyle Cami Kebir ve Suriçi bölgesinin Kayseri'nin cazibe noktalarından biri olacağını kaydederek, "Şehrimiz için çok önemli olan bu bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçireceğimiz proje Kayseri'nin tarihi dokusunu ön plana çıkarma ve buraya yeni bir çehre kazandırma açısından özel önem taşıyor. Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin destekleriyle Cami Kebir ve Suriçi bölgesi Kayseri'nin cazibe noktalarından biri olacak" diye konuştu. Bakan Özhaseki de proje için teşekkür ederek, "Ellerinize sağlık, Allah razı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, şehre mimari, sosyal ve turizm anlamında değer katacak olan, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması amacı doğrultusunda, proje ile başta Cami-i Kebir, Tarihi Kent Surları, Pamukhan, Bedesten, Raşit Efendi Kütüphanesi, Vezirhan, hamam ve külliye gibi tarihi yapıların yaşatılmasını hedefliyor. Büyükşehir, kentin merkezinde bulunan tarihi ve kültürel eserlerin ortaya çıkarılması ile turizm açısından da bir cazibe merkezi oluşturmayı amaçlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri'de tarihi Cami Kebir'in yenileme projesi incelemesi yapıldı - Son Dakika


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