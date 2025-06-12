Kayseri\'de Tarihi Mahalle Projesinin İkinci ve Üçüncü Etap Çalışmaları İncelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tavukçu Mahallesi'nde devam eden, kadim ketin kültür ve turizm potansiyeline katkı sunacak tarihi Kayseri Mahallesi Projesi'nin 2'nci ve 3'üncü etap kentsel tasarım proje çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, "2'nci etap ve 3'üncü etap çalışmalarımız hızla ilerliyor. Şehrimize ayrı bir zenginlik ve güzellik katacak, turizmin önemli merkezlerinden birini oluşturacak" dedi.

Kayseri'nin eşsiz medeniyetlerden kalan zengin tarih ve kültür mirasına sahip çıkan ve bu zenginlikleri nesiller boyu yaşatmakta kararlı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla Setenönü ve Kayseri Evleri bölgesinde uygulanan projenin 2'nci ve 3'üncü etap çalışmalarını yakından takip ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç'a, incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi Projesi 2'nci etap çalışmalarında kaydedilen ilerleme hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Mahallemizdeki etap çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda 2'nci etap ve 3'üncü etap diye nitelendirdiğimiz çalışmalar hızla ilerliyor" dedi.

"Turizmin Önemli Merkezlerinden Birini Oluşturacak"

Büyükkılıç, projenin Kayseri'ye ayrı bir zenginlik ve güzellik katacağını kaydederek, "Şehrimize ayrı bir zenginlik ve güzellik katacak. Hem yaşam alanlarıyla, hem konaklama imkanlarıyla turizmin önemli merkezlerinden birini oluşturacak. Yüklenici firmalarımızı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. İnşallah hızla yol almaları yönünde üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızı ifade ederek kendilerinden gayretlerini bekliyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, proje çalışmalarını yürüten ekibe de kolaylıklar diledi. - KAYSERİ