Kayseri'de Temizlik ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Temizlik ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri\'de Temizlik ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiği ve halk sağlığını artırmak amacıyla temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Havaalanı yolu ve Hisarcık yolunda yapılan gazel temizliği ile park ve bahçelerde detaylı bakım yapılıyor.

10.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli bölgelerde yapılan gazel temizliği, ağaç budama ve çevre düzenlemeleriyle, kent estetiği ve halk sağlığına katkı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde çeşitli temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, havaalanı yolu ve Hisarcık yolunda yapılan gazel temizliği ile şehir ulaşım yolları daha temiz ve güvenli hale getirildi. Ekipler, Mimarsinan Parkı'nda da detaylı bir gazel temizliği çalışması gerçekleştirdi. Çevre düzenlemeleri kapsamında kuru çam ağaçları temizlenirken, ayrıca kent genelinde çeşitli noktalarda kırık ağaç dallarının budama işlemleri yapılarak muhtemel tehlikelerin önüne geçildi. Bu çalışmalar, şehir estetiği ve çevre sağlığına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir ekipleri, bu tür bakım ve temizlik gibi şehirdeki yaşam kalitesini arttırmaya yönelik hizmetlere aralıksız devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Temizlik ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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