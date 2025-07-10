Kayseri\'de Terzilik Kavgası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerini basarak terzilik yapan kadını darbettiği iddia edilen şahıs, "Olayın aslı gerçeği yansıtmamaktadır, terzi bayanın verdiği bilgiler asılsız ve gerçek dışıdır" dedi.

Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre terzilik yapan Serpil Bıçkıcı, 1 yıl önce aldığı iş yeri yüzünden Alparslan B. ve oğlu M.B. ile anlaşmazlık yaşadığını, daha sonra A.B. ve oğlu M.B.'nin iş yerini basarak hem iş yerine zarar verdiğini hem de kendisini darbettiğini söylemişti. Olayın ardından açıklamalarda bulunan ve terzinin yanında yorgancılık yapan baba A.B., Serpil Bıçakçı'nın anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Son gerçekleşen olayı tasvip etmediğini dile getiren A.B., "Terzi olayı olarak bilinen olayda aşırı derecede hakarete uğruyoruz. Olayın aslı gerçeği yansıtmamaktadır, terzi bayanın verdiği bilgiler asılsız ve gerçek dışıdır. Olay kesinlikle tasvip etmediğim bir olaydır. Eskiye dayanan bir husumettir; parasıyla tutulan bir çete tarafından oğlum darbedilip sokağa atılmasından kaynaklanan bir olaydır. Çocuğumuz tacize uğraması, telefonla sürekli tehdit edilmemizdir. Sineye çektik. Son olayda oğlumla iş yerinde bulunduğumuz sırada hakaretler, ağza alınmayacak küfürlerde bulununca oğlumun anlık refleks göstermesi ve ardından benim olaya müdahil olmamdır. Zaten görüntülerde de durdurmak için elimden geleni yaptığım görülüyor. Ayırmaya çalışırken kendini mağdur gösteren kadının elinde makas var; 'az bile yaptım' diye söylemleri vardır. Ona rağmen oğlumu kurtarmak için çektim, görüntülerde de vardır" dedi.

"Emniyet gerekeni yaptı, yasal süreç devam ediyor"

A.B., "Olaydan sonra gözaltına alındık, savcılık müdahale etti ve yasal süreç devam ediyor. Burada emniyeti de suçluyor, olay günü emniyet ilgilenerek görüntüleri almıştır. Oğlum orada da gezmiyor, arabayı ben sürmeyi bilmediğim için oğlum yorganları getirir ve götürür" diye konuştu.

"25 yaşındaki oğlumu mağdur etmiştir"

Oğlunun mağdur olduğunu, hakaret ve linç kampanyalarının doğru olmadığını belirten A.B., "Yasal süreç başlattık, delillerimizi verdik. Biz hukuktan yanayız. Karşı taraf kadın olmasından dolayı mağduru oynuyor. Öyle bir anlatım şekli var ki; 'kız kardeşim darp edildi' diyor, kız kardeşi Kayseri'de yaşamıyor. 'Arabam soyuldu diyor' ifadesinde arabayla ilgili bir şey yok, kamera görüntüsü yok. Kendi dükkan sahibiyle davalıktır, esnaflarla zaten arası yoktur. Burada mağdur olan benim. 25 yaşındaki oğlumu sosyal medyada mağdur etmiştir. Oğlumun yaptığı hareket yanlıştır, bir baba olarak durdurmaya çalıştım ama milletin de vicdanına sesleniyorum; hakaret ve linç kampanyaları doğru değildir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ