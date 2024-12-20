Kayseri\'de Turizm Geliştirme Programı Düzenleniyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve turizm şehri Kayseri'de tanıtım faaliyetlerini her kulvarda gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'deki şehir ve dağ otellerinin personelini, Erciyes başta olmak üzere kentin turizmi ve tarihi konularında bilgilendirecek program düzenliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'turizm şehri Kayseri' hedefi ile çalışma ile projelerin sayısını çeşitlendirerek arttıran Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda kentteki otellerin çalışanlarını şehre ilişkin, başta turizm alanı olmak üzere pek çok konuda bilgilendirecek.

Otel çalışanları aracılığı ile turistlerin şehir hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) ile iş birliği halinde şehre gelen yerli yabancı turistlere, Kayseri'nin doğa, tarih ve turizm bakımından zengin bir şehir olduğunu ifade etme noktasında otel misafirlerinin ilk başvuru kaynağı olduğu ve bu anlamda büyük bir rol üstlenen otel çalışanlarının bilgilendirilmesinin hedeflendiği bilgilendirme çalışmasında, şehrin doğa, tarih ve kültürel kapsamdaki turizme dönük zenginlikleri anlatılacak.

3 gün boyunca sürecek

Şehre konuk olan turistlerin şehir hakkındaki bilgileri genellikle otel personeline sorarak edindiği bilinirken, bu ihtiyaçtan hareketle, satış pazarlama ve ön büro çalışanlarına, Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin önemli turizm durakları olan tarihi eserleri, müzeler, doğal güzellikleri gibi yerler ile Erciyes Turizm Merkezi hakkında eğitim verilmesi planlandı.

Her gün farklı bir otelde düzenlenecek faaliyetler 3 gün sürecek. Program kapsamında, Erciyes Kayak Merkezi ve özellikle Kültür Yolu sunumları gerçekleştirilecek. Çalışmalar 23-25 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz de faaliyet kapsamında otellerin personeline, Kayseri'nin zengin tarihi hakkında bilgiler aktaracak. - KAYSERİ