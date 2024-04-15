Kayseri\'de Turizm Haftası Kutlamaları

Kayseri'de 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çelenk koyma töreni düzenlendi. Programda açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Turistik bölgelerimizde bayram tatiliyle birlikte yoğun bir ziyaretçi akışı vardı" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ve sektör temsilcileri katıldı. Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından Atatürk Büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sonra erdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, programda yaptığı açıklamasında 9 günlük bayram tatilinde Kayseri'deki turistik bölgelere ziyaretin arttığını söyledi. Yapılan çalışmaların sonucunda ziyaretçi sayısının yoğun bir şekilde artış gösterdiğini dile getiren Dursun, "Turizm Haftası'nın başlangıcını sektör temsilcilerinin katılımlarıyla beraber Atatürk Büstü'ne çelenk bırakarak başlattık. Bundan sonra bir dizi etkinliklerimiz olacak. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler planladık. Bunlar içerisinde gezilerimiz olacak. Konferanslar olacak. Öğrencilerimiz ile birlikte turizm konuları görüşülecek. Şehrimizin tarihi ve doğal güzellikleri yani turistik değerdeki bölgelerinde geziler planladık. Turizm Haftası farkındalık haftası. Şehrimizde de özellikle son dönemde Valimiz Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'la ve sektördeki arkadaşlarımızın destekleriyle birlikte birçok noktada turizm değerlerimizin tanıtılması ve özellikle tanıtım sonrasında ziyaret noktasında büyük artışlar oldu. Bunlar içerisinde Soğanlı, Erdemli Vadisi, Ağırnas, Kültepe, Erciyes Kayak Merkezi, Yahyalı Kapuzbaşı Şelalesi ve diğer şelaleler olmak üzere birçok noktada çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonucunda da yoğun bir şekilde buralarda ziyaretçi görmeye başladık. Eskiye göre daha çok ziyaretçimiz geliyor. Biraz önce bahsettiğim birçok noktada bayram tatiliyle birlikte yoğun bir ziyaretçi vardı. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bu bölgelerin tanıtımı daha fazla gerçekleştirmek için sektördeki arkadaşlarımızla çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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