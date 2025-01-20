Kayseri'de Türkiye'nin İlk Toplu Ulaşım Rüzgar Enerji Santrali Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Türkiye'nin İlk Toplu Ulaşım Rüzgar Enerji Santrali Kuruldu

Kayseri\'de Türkiye\'nin İlk Toplu Ulaşım Rüzgar Enerji Santrali Kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de toplu ulaşım sektöründeki ilk rüzgar enerji santralinin mekanik montajlarını tamamladı. 21 megawatt güç üretecek santral, çevre dostu ulaşım hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak kaydedildi.

20.01.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'de toplu ulaşım sektöründeki ilk RES projesi olma özelliğine sahip ve toplu ulaşım ihtiyacını karşılayacak 3 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santrali'nin mekanik montajları kısa sürede tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yenilenebilir ve temiz enerji konusunda gösterdiği hassasiyet istikametinde gerçekleştirilen enerji yatırımları içerisinde yer alan RES projesinin hızlı bir şekilde ilerleyerek mekanik kurulumu gerçekleştirildi. Dev türbin parçalarından oluşan 80 araçlık sevkiyatın İzmir Alsancak Limanı'ndan başladığı ve peyderpey Kayseri'ye getirildiği, en büyüğü 81,5 metre uzunluğa, en ağırı 155 ton ağırlığa sahip dev parçaların montajlanarak 194,5 metre tepe yüksekliğe ulaştığı ve bu yükseklikle 65 katlı bir binaya eşdeğer olduğu dev rüzgar türbinlerinin üçü de inşa edildi. Mekanik montajları tamamlanan RES'in, test ve devreye alma çalışmaları devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç'ın temiz ve yenilenebilir enerji duyarlılığı doğrultusunda Güneş Enerji Santrallerinin yanı sıra Rüzgar Enerji Santrallerini de gündemine alarak yenilenebilir enerji üretimini çeşitlendiren büyükşehir belediyesi bu kapsamdaki faaliyetlerine hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin yayınlanan genelgeye uygun şekilde yürütülen büyükşehirin RES projesi, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES olma özelliğine sahip proje olarak kayıtlara geçti.

Rüzgar enerjisinden, gelecek nesiller için sürdürülebilir yeşil ulaşım hedefinde olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle toplu ulaşım hizmetlerinde kendi kaynaklarını kullanarak enerji üretimi için hızla çalışmalarını tamamlamaya gayret ederken, 21 megawatt gücünde, yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik üretecek olan yenilenebilir enerji projesi, karbon ayak izini azaltarak Kayseri'nin çevre dostu şehirler arasındaki yerini pekiştirecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, kayseri, Enerji, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Türkiye'nin İlk Toplu Ulaşım Rüzgar Enerji Santrali Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:12 DEM Parti heyeti, İmralı’ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu DEM Parti heyeti, İmralı'ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu
12:05 Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
17:49 Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş’ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor
17:30 Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal’a yurt dışından resmi teklif var Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var
17:21 İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı
17:06 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi
16:46 İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:35 Donald Trump’ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor Donald Trump'ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 12:30:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Türkiye'nin İlk Toplu Ulaşım Rüzgar Enerji Santrali Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.