Kayseri'de Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları çerçevesinde 7'den 70'e herkes kitap okudu. Yarışmada çocuklar ve vatandaşlar hem okudu hem de eğlendi.
Kayseri Kalesi'nde gerçekleştirilen yarışmada; 7'den 70'e herkes kitapları ellerine aldı. Onlarca kişinin katıldığı yarışmada aileler, çocuklarıyla birlikte kitap okudu. Çeşitli etkinliklerinde yapıldığı programda insanlar hep kitap okudu hem de eğlendi. Yarışma hakkında bilgiler veren Kayseri Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları İl Temsilcisi Hüseyin Bozlak, "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları'nın bu yıl 11'incisi düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı yarışmamıza 7'den 70'e herkes kitaplarını alarak, katılabiliyorlar. Bu yıl çevrimiçi olarak, 23-24 Mart'ta yapacağımız Ufka Yolculuk Yarışmaları'mızın 11'incisini düzenliyoruz. Bugün de Kayseri'de sosyal farkındalığı artırmak, kitap okuma kültürünü herkese aşılayabilmek adına kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Yarışmamıza kayıt olan yaklaşık 11 binin üzerindeki katılımcılarımız, bugün buraya gelerek, kitaplarını okudular. Okumaya da devam ediyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kitaplarımızı internet sitemiz üzerinden yarışmaya kayıt olan katılımcılarımız kendileri temin edebiliyorlar. Bugün buraya gelen tüm yarışmacılarımıza, kitaplarımızı dernek olarak bizler hediye ettik. Kayseri'de yarışmamızı Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği'miz organize etmektedir. Dereceye giren yarışmacılarımıza hem Türkiye genelinde hem de Kayseri özelinde ödüllerimiz olacak. Kayseri özelimizde ilk 38'e giren yarışmacılarımıza toplamda 100 bin TL para ödülümüz olacak. Türkiye genelinde de ilk 300'e giren yarışmacılarımıza Türkiye genelinde çeşitli ödüllerimiz olacak. 23-24 tarihlerine kadar yarışmamıza kayıt olabilirler. Tüm herkesi yarışmamıza kayıt etmek istiyoruz. Kayıtlarını yapmalarını istiyoruz. Çünkü bu yılki konumuz Ramazan. Biz Ramazan'ı sadece Ramazan içerisinde değil, 12 ayın bütününe yaymak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kayseri'de aile hekimliği yapan ve yarışmaya ailesi ile katılan Battal Güngör de, "Kitap okuma etkinliğini çok güzel buluyorum. Gençlerimizde çok katılmışlar. Zaten yarışmaya da çok fazla katılan var. Biz ailecek katıldık. Bugünde okuma etkinliği olunca geldik. Hava ve mekan güzel. Güzel bir farkındalık oldu" dedi.
5'inci sınıf öğrencisi Elif Dila ise "Ufka Yolculuk Kitaplarını her yıl okuyorum. Ramazan ayını seviyorum. Ufka Yolculuk Yarışması'ndan ödül kazanmak istiyorum. Kitap okuma hem güzel bir şey hem de düşündürüyor. Kitabın konusu ne? diye düşünüyorum. Bir başka Ramazan kitabında karakterlerden Akif'in macerasını anlatıyor. Bir başka karakter Kadir'in ona neden böyle davrandığını hep düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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