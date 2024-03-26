Kayseri'de Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak üst geçit köprüsü inşaatı tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak üst geçit köprüsü inşaatı tamamlandı

Kayseri\'de Yakut Mahallesi\'ni Kocasinan Bulvarı\'na bağlayacak üst geçit köprüsü inşaatı tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak üst geçit köprüsünün inşaatını yerinde inceledi. Projenin tamamlandığını belirten Büyükkılıç, şehir içi ulaşımın daha konforlu hale geleceğini söyledi.

26.03.2024 11:41  Güncelleme: 11:45
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kuzeyindeki Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayarak şehrin güneyi ile birleştirecek üst geçit köprüsünün inşaatını yerinde inceledi.

Şehrin konforlu ulaşımı için gece, gündüz demeden gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kamulaştırma giderleri hariç toplam maliyeti yaklaşık 150 milyon TL'lik Yakut Mahallesi'nin Kocasinan Bulvarı üzerinden şehrin merkezi ile bütünleştirilmesi amacıyla gerçekleşen üst geçit köprüsü ve bağlantı yolu projesini yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

Şehrin kuzeyindeki Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayarak şehrin güneyi ile birleştirecek üst geçit köprüsünün inşaatı hakkında son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, Yakut Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle gerçekleşen projede sona gelindiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, stratejik öneme sahip köprünün inşaatının tamamlandığını, asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Durmak yok, çalışmaya devam. Yakut Mahallemizin, Kocasinan Bulvarı ile bağlayarak şehirle bütünleşmesi, çok daha kolay ulaşım imkanına kavuşması için TCDD ile birlikte çalışmalarını başlattığımız 150 Milyon TL değerindeki Demiryolu Üstgeçit Köprüsü, ana arter, bağlantı yolları ve kavşak düzenlemeleri çalışmalarımızda sona geldik" diye konuştu.

Daha konforlu bir ulaşım vurgusu yapan Büyükkılıç, "İnşallah bu projemiz ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki trafik yükünü azaltarak, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu bir hale getireceğiz. Tüm hemşehrilerime ve Kayseri'mize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 7 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılan projede, aydınlatma sistemleri yapıldığını, güvenlik bariyerleri oluşturulduğunu, yaya yolları ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldığını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak üst geçit köprüsü inşaatı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak üst geçit köprüsü inşaatı tamamlandı - Son Dakika
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