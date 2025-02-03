Kayseri\'de Yasa Dışı Av Ceza Kesildi

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Kayseri'de yaşa dışı av yapan 3 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ekiplerinin yaptığı koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı. Kentin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde yasa dışı av yaptıkları belirlenen şahısların av esnasında vurmuş oldukları 4 adet av hayvanına, 1 adet canlı mühreye, 1 adet saka kuşu yakalamakta kullanılan ses cihazına ve 2 adet takoz bulunmayan av tüfeğine de el konuldu. - KAYSERİ