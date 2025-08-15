Kayseri'de Yaz Dönemi Spor Okulları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de Yaz Dönemi Spor Okulları Başladı

Kayseri\'de Yaz Dönemi Spor Okulları Başladı
15.08.2025 11:58  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, futbol, basketbol, okçuluk, tenis ve daha birçok branşta toplam 16 branşta eğitim sunan Yaz Dönemi Spor Okulları'nın 3. dönemini başlattı. Program, çocuklar ve yetişkinler için sağlıklı ve spor dolu bir yaz geçirme imkanı sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, futbol, basketbol, okçuluk, tenis, yüzme, kick boks gibi birbirinden farklı toplam 16 branşta eğitim sunduğu spor okullarında, 3. yaz dönemi başladı.

Altın Bayrak ödüllü ACES Avrupa Spor Şehri Kayseri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor hizmetleri ile vatandaşlara sağlıklı ve spor dolu bir yaşam sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen Yaz Dönemi Spor Okulları'nın 3'üncüsünde eğitimler başladı. Futbol, basketbol, okçuluk, tenis, yüzme, kick boks gibi birbirinden farklı toplam 16 branşta eğitim verilen spor okullarının 3. yaz döneminde yüzlerce öğrenci yaz tatilini spor eşliğinde sağlıklı, keyifli ve verimli bir şekilde geçiriyor.

Üç dönem halinde planlanan ve birinci dönemi 23 Haziran-17 Temmuz, ikinci dönemi 18 Temmuz-12 Ağustos'ta tamamlanan spor okullarının üçüncü dönemi ise 13 Ağustos'ta başlarken 6 Eylül'de tamamlanacak.

Yaş gruplarına göre planlanan kurslarda, cimnastik 4-10 yaş, buz pateni 4-15 yaş, futbol 5-15 yaş, masa tenisi ve atletizm 5-15 yaş arası çocuklar eğitim alırken yüzme, basketbol, hentbol, voleybol, taekwondo ve kick boks 6-15 yaş grubuna hitap ediyor. Tenis 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş, su kayağı kursu ise 9-15 yaş arası çocuklar için eğitim veriyor. Okçuluk ve geleneksel okçuluk da eğitimler 7-15 yaş grubuna yönelik sunulurken yetişkin kurslarına ise 16-65 yaş arası bireyler katılıyor.

Spor A.Ş.'nin hem çocukların hem yetişkinlerin fiziksel gelişimine katkı sağlayan hem de spor sevgisini arttıran kursları, tüm Kayserilileri bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yaz Dönemi Spor Okulları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
16:54
Icardi’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı Gerçek bambaşka çıktı
Icardi'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı
16:51
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu
16:49
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
16:48
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da
İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
16:43
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
16:35
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
16:33
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor
Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
16:31
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 12:02:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yaz Dönemi Spor Okulları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.