Kayseri\'de Yaz Dönemi Spor Okulları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, futbol, basketbol, okçuluk, tenis, yüzme, kick boks gibi birbirinden farklı toplam 16 branşta eğitim sunduğu spor okullarında, 3. yaz dönemi başladı.

Altın Bayrak ödüllü ACES Avrupa Spor Şehri Kayseri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor hizmetleri ile vatandaşlara sağlıklı ve spor dolu bir yaşam sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen Yaz Dönemi Spor Okulları'nın 3'üncüsünde eğitimler başladı. Futbol, basketbol, okçuluk, tenis, yüzme, kick boks gibi birbirinden farklı toplam 16 branşta eğitim verilen spor okullarının 3. yaz döneminde yüzlerce öğrenci yaz tatilini spor eşliğinde sağlıklı, keyifli ve verimli bir şekilde geçiriyor.

Üç dönem halinde planlanan ve birinci dönemi 23 Haziran-17 Temmuz, ikinci dönemi 18 Temmuz-12 Ağustos'ta tamamlanan spor okullarının üçüncü dönemi ise 13 Ağustos'ta başlarken 6 Eylül'de tamamlanacak.

Yaş gruplarına göre planlanan kurslarda, cimnastik 4-10 yaş, buz pateni 4-15 yaş, futbol 5-15 yaş, masa tenisi ve atletizm 5-15 yaş arası çocuklar eğitim alırken yüzme, basketbol, hentbol, voleybol, taekwondo ve kick boks 6-15 yaş grubuna hitap ediyor. Tenis 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş, su kayağı kursu ise 9-15 yaş arası çocuklar için eğitim veriyor. Okçuluk ve geleneksel okçuluk da eğitimler 7-15 yaş grubuna yönelik sunulurken yetişkin kurslarına ise 16-65 yaş arası bireyler katılıyor.

Spor A.Ş.'nin hem çocukların hem yetişkinlerin fiziksel gelişimine katkı sağlayan hem de spor sevgisini arttıran kursları, tüm Kayserilileri bekliyor. - KAYSERİ