Kayseri'de Yaz Kur'an Kursları Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Yaz Kur'an Kursları Açıldı

Kayseri\'de Yaz Kur\'an Kursları Açıldı
08.07.2026 12:31
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Kayseri İl Müftülüğü, yaz dönemi Kur'an kurslarının açılışını yaptı. Çocuklar heyecanla katıldı.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından organize edilen yaz Kur'an kurslarının açılışı gerçekleştirildi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Nasrullahzade Camii'nde gerçekleştirilen açılış programında, camiye gelen çocuklar büyük heyecan yaşadı. Yaz sürecinde Kur'an-ı Kerim öğrenecek olan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı. Programa katılan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri'nin en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyleyerek, "Okulların tatile ermesiyle beraber öğrencilerimiz için yeni bir heyecanın başlangıcını bugün burada başlatıyoruz. Yavrularımız bir yıl boyunca okullarda eğitim ve öğretimlerini tamamladılar. Her anne ve baba ister ki çocukları en başarılı olsun ama maddenin yanında mana da önemli. İnsan hem madde hem de mana yönüyle tamam olursa bir bütün haline gelir. Bu vesileyle çocuklarımızın manevi yönünü tamamlamak için Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yaz döneminde başlatmış olduğu yaz dönemi Kur'an kurslarının heyecanını burada yaşıyoruz. Bu sene de 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında 6 haftalık bu dönemde yavrularımız camilerimize, Kur'an kurslarımıza gelmek suretiyle dini ve ahlaki bilgileri burada elde edecekler. Anneleri, babaları, dedeleri, büyükleri onları bizlere emanet etti. Yavrularımızın anne babalarına, dedelerine, onları bize teslim edenlere canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Ayvaz, "Sevgili Peygamberimiz "bir anne ve baba çocuğuna güzel ahlaktan, İslam terbiyesinden daha büyük bir miras bırakamaz" buyuruyor. O halde bizim yavrularımıza bırakacak olduğumuz en büyük miras, dini ve manevi değerlerimizdir, örfümüzdür, adetlerimizdir, geleneklerimizdir. Yaşadığımız ve değer vermiş olduğumuz kurallardır. Bu yönüyle baktığımızda bu yaz döneminde çocuklarımız camiyle, Kur'an kursuyla bu heyecanı beraber paylaşacaklar. Camilerimiz bunun içerisinde müstesna bir yere sahip. Medeniyetimizin temelini oluşturan bu güzel mabette onların en masum günleri, en güzel halleri oluşacaktır. Çünkü her birimiz yaşımız ilerlediğinde geriye doğru hatıralarımızı saydığımızda belki de en güzel hatıralarımızı camilerde geçtiğini biliriz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Eğitim, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yaz Kur'an Kursları Açıldı - Son Dakika

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