Kayseri\'de Yaz Okulu Kapanış Programı Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte TÜGVA Kayseri Ortaokul Yaz Okulu Kapanış Programı'na katılarak, çocukların heyecanına ortak oldu.

TÜGVA Kayseri Ortaokul Yaz Okulu Kapanış Programı, Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilciliği tarafından Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin yaz döneminde eğitimli, donanımlı, özgüven içerisinde olması için çırpınan kurum ve kuruluşların çalışmalarını takdir ettiklerini bildirerek, "İyi ki varsınız" ifadelerinde bulundu. Türkiye Gençlik Vakfı'nın söz konusu çalışmalar kapsamında en önemli ve anlamlı faaliyetleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "En önemli ve anlamlı çalışmalar yapan, kaygısı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman sahip çıktığı, bu anlayış içerisinde olan gençliğimizi tebrik ediyoruz" diye konuştu. ErVa ve diğer eğitim faaliyetleri kapsamında başta Vali Gökmen Çiçek olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Büyükkılıç, gençlere seslenerek, "Ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz siz gençlerimizin eğitimli, donanımlı olmanız için ne gerekiyorsa yapmak bizim olmazsa olmazımız" ifadelerini kullandı ve yaz dönemini en verimli şekilde geçiren gençleri tebrik etti, onlara başarılar diledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de milli ve manevi değerlere bağlı gençlik vurgusu yaparak; "Buradan bakınca muhteşem bir tablo görüyorum ve sizleri alkışlıyorum. Binlerce yıl önce ortaya çıkmış, dünyaya adalet ve nizam getirmiş bir milletin evlatları olarak özellikle dünyada akan kanı, gözyaşını bitirecek gençliğin, heyecanlı, donanımlı, milli, manevi değerlere sahip olmasını istiyoruz. Geçmişte nasıl dünyaya nizam getirdiysek, adalet getirdiysek tekrar adaleti sağlayacağız ama onun için milli, manevi değerlerimize sahip gençlik yetiştireceğiz. Bu yaz boyunca yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ise Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ