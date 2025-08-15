Kayseri\'de Yeni Bağlantı Yolu Hizmete Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları kapsamında, Erkilet Bulvarı'ndan Sancaktepe Mahallesi'ne bağlantı sağlayan 30 metrelik 2 milyon TL maliyetli yeni yol hizmete açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezine olan ulaşımı daha da kolaylaştırmak için Erkilet Bulvarı'ndan Sancaktepe Mahallesi'ne kadar uzanan yeni bağlantı yolunu tamamladı ve hizmete sundu. Yapılan çalışmalar, bölgedeki trafik akışını hızlandırmayı ve güvenliği arttırmayı hedefliyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Erkilet Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne doğru Sancaktepe Mahallesi'ne dönüş imar planında belirlenen 30 metrelik yeni yol üzerinden yapılacak. Erkilet Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin karşısındaki eski sola dönüş yolu ise tamamen kapatıldı. Yeni yol, hem standartlara uygun hem de bölgedeki ulaşım altyapısına katkı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2 milyon 40 bin TL maliyetli bu önemli yol çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Erkilet Bulvarı'mızın asfaltını yenileyerek, bu bölgeye modern bir ulaşım hattı kazandırmış olduk. Sancaktepe Mahallesi'ne bağlanan bu yol da şehrimizin ulaşım standartlarını yükseltecek. Şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltacak ve vatandaşlarımıza daha güvenli bir yol sunacağız" dedi.

Toplamda 1200 ton sıcak asfalt kullanılan yol, imar planı ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlandı. Bu yenileme çalışmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışının daha düzenli hale gelmesi ve ulaşım kalitesinin artması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı asfalt yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - KAYSERİ