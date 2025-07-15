Kayseri'de Yeni Müze Projeleri İçin Önemli Görüşmeler - Son Dakika
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Kayseri'de Yeni Müze Projeleri İçin Önemli Görüşmeler

Kayseri\'de Yeni Müze Projeleri İçin Önemli Görüşmeler
15.07.2025 12:10  Güncelleme: 12:12
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kültürel mirasına katkıda bulunacak yeni müze projeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, Kayseri'nin müzecilik vizyonu ve yeni projeler masaya yatırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kültürel mirasına değer katacak yeni müze projeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetiyle bir araya geldi. Ziyarette, Kayseri'nin müzecilik vizyonu üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Kayseri'ye kazandırılması planlanan yeni müze projeleri ve mevcut çalışmalar ele alındı.

Ziyarette yapılan istişarelerde, Bakanlık ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliğiyle hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, Kayseri'nin kültür ve turizm alanında daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'yi bir açık hava müzesi olarak görüyoruz. Müzeler şehri olma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ortak hedefimiz, bu kadim şehri kültür ve turizmde hak ettiği noktaya taşımak" ifadelerini kullandı.

Heyet de Başkan Büyükkılıç'a bu alanda yaptığı hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Mimarsinan Evi, bakanlığa tahsis ediliyor

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda Mimarsinan Evi'nin Kültür Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmesi talebi görüşüldü.

Mecliste, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi'nde tescilli bulunan Mimar Sinan Evinin, Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek tahsis protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek, "Sağ olsun değerli bakanımız bu konuyla ilgili restorasyon çalışmaları ve içerisinin donanımı için tashihi istedi" dedi. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yeni Müze Projeleri İçin Önemli Görüşmeler - Son Dakika

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