Büyükşehir belediyesinin sınav hassasiyeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kartal Kavşağı'ndaki çalışmalara LGS sınavı nedeniyle ara verilirken, YKS sınavı için bu hafta sonu da çalışma yapılmayacak.

Geçtiğimiz hafta Liselere Geçiş Sınavı (LGS) haftası olması dolayısıyla şehirde yapımı devam eden Kartal Kavşağı'ndaki çalışmalara ara verilmişti. LGS'nin ardından bu hafta yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi aynı hassasiyeti gösterdi. YKS nedeniyle Kartal Kavşağı'nda bu hafta sonu çalışma yapılmayacağı öğrenildi. - KAYSERİ