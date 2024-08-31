Kayseri'de zabıta ekipleri işgallere yönelik denetim yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de zabıta ekipleri işgallere yönelik denetim yaptı

Kayseri\'de zabıta ekipleri işgallere yönelik denetim yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde esnaf dükkanları önünde kaldırım ve yol işgaliyesine yönelik denetim yaptı. İşgaller kaldırılarak şehrin daha düzenli bir görünümü sağlanacak.

31.08.2024 10:55  Güncelleme: 10:57
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı, İnönü Bulvarı ve Cami Kebir bölgesinde esnaf dükkanları önünde kaldırım ve yol işgaliyesine yönelik denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı, İnönü Bulvarı ve Cami Kebir bölgesinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim yaptı. Esnafa, zabıta ihbarnameleri dağıtan Büyükşehir ve Melikgazi Zabıta ekipleri, dükkan ve işyerleri önlerinde yaya geçişlerini zorlaştıran işgalleri kaldırdı. Büyükşehir ve Melikgazi Zabıta ekipleri şehrin daha düzenli bir görünümüne sahip olması, vatandaşların daha hijyenik ve konforlu ortamlarda alışveriş yapmaları ve yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarına engel olan işgallerin kaldırılmasını sağlayan denetimlerini, yeniden benzer şekilde kaldırım, yol ve yaya geçidi işgali yaşanmasına fırsat tanımamak adına titizlikle sürdürecek.

Şehrin çarşı, pazar, cadde ve sokaklarının daha düzenli bir yapıda olması, halkın güvenli ve konforlu bir şekilde alışveriş ve gündelik işlerini yapmalarına imkan sağlayan ekipler, konforlu bir düzenin tesis edilmesi ve kalıcı hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de zabıta ekipleri işgallere yönelik denetim yaptı - Son Dakika

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