Kayseri\'den 2 firma Bakanlığın taklit listesine girdi, peynirde bitkisel yağ çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'taklit' ve 'tağşiş' yapılan gıdalar listesinde Kayseri'den 2 firma yer alırken, festival çadırındaki Adana harcında kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmesi dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'taklit' ve 'tağşiş' yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listede Kayseri'den de 2 firma yer aldı. Pınarbaşı ilçesinde üretim yapan Güven Süt ürünleri Firması'nda üretilen ayçekirdek ve mısır çeşnili yarım yağlı taze eritme peynirinin yağ oranı düşük olarak belirlenirken, üründe bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca, festival çadırındaki Adana harcında kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmesi dikkat çekti.