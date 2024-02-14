Kayseri'den İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'den İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım malzemeleri gönderildi

Kayseri\'den İsrail saldırıları altındaki Gazze\'ye yardım malzemeleri gönderildi

İsrail'in saldırıları altında olan Gazze için gönderilen insani yardım malzemeleri Kayseri'den A400M uçağı ile Mısır'a ulaştı. Yardım kapsamında 15 sedye, 11 personel ve 1 buçuk ton sağlık malzemesi Mısır'ın Kahire kentinde bulunan El-Ariş Havaalanı'na ulaştırıldı. Uçağın Türkiye'ye dönüşte ise yaklaşık 170 kişilik refakatçi ve hasta ile Ankara Etimesgut'a inmesi planlanıyor.

14.02.2024 10:46  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırıları altında olan Gazze için gönderilen insani yardım malzemeleri Kayseri'den A400M uçağı ile Mısır'a ulaştı.

Gönderilen yardım kapsamında Kayseri'den havalanan A400M uçağı ile 15 sedye, 11 personel ve 1 buçuk ton sağlık malzemesi Mısır'ın Kahire kentinde bulunan El- Ariş Havaalanı'na ulaştırıldı. Uçağın inmesinin ardından ekipler tarafından yardım malzemeleri havaalanındaki depolara götürülürken, uçak da hastaları ve yakınlarını taşımak için hazırlandı.

Uçağın Türkiye'ye dönüşte ise yine 11 personel, 15'i sedyeli olmak üzere yaklaşık 170 kişilik refakatçi ve hasta ile Ankara Etimesgut'a inmesi planlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Kayseri, İsrail, Kahire, Ankara, Mısır, Gazze, Ariş, Savaş ve Çatışma, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'den İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'den İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement