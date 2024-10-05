Kayseri Gastronomi Günleri\'nde 1 ton sucuk döner dağıtıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri'nde yapılan 1 ton sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte 57 yerel işletme çadırı, 9 ilçe belediye çadırı, odaların çadırları ve büyükşehir belediyesi birim çadırları ile birlikte toplam 100 çadır kuruldu. Etkinliğin ikinci gününde ise sucuktan yapılan 1 ton döner vatandaşlara dağıtıldı. Katılımın yoğun olduğu sucuk döner dağıtımında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da usta önlüğünü giyerek döner kesti.

"Daha fazlasını hak eden şehrimiz için çalışıyoruz"

Etkinliğin açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin daha fazlasını hak ettiğini ve bunun için çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek; "İnşallah bu anlayış içerisinde birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağlayarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaptığımız etkinliğin 2.'si olarak değerlendirelim. İlçelerimizin de bu alanda yaptığı gayretleri de biliyorum ve ayrıca teşekkür ediyorum. Her şehir kendi açısından bakar ve kendisini ön plana çıkarmaya çalışır ama Kayserimiz bu alanda gerçekten hak ettiği yere taşınmak üzere gayretli çalışmalara ihtiyacı olan bir boyut arz ediyor. Bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Hep beraber bunu sağlamak adına el ele gönül gönüle vermek sureti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette Erciyes gibi bir değerimiz var. Allah'a şükrederek böyle bir değeri taşımak, onun bağrında ve eteğinde olmak ve onun kayak merkeziyle şimdi de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile şimdi de adeta bir yıla hitap eden, termal su çalışmalarıyla da gündeme gelecek olan anlayış içerisinde çalışmalar yaparken, vadileriyle olsun, yeme-içme kültürüyle olsun, kültürel alandaki çalışmalarıyla olsun gerçekten Kayseri tarihi dokusuyla kendisinden söz ettiren bir şehir. 6 bin yıllık geçmiş burada paylaşıldı, ürünlerimiz paylaşıldı. İşte bu anlayış içerisinde daha fazlasını hak eden bu şehre nasıl hizmet ederiz kısmının gayretini sürdürüyoruz. 'Kayseri' denince akla sucuk gelir, pastırma akla gelir, mantı gelir ama bir numara sucuktur. Biz Kayseri'mizi tanıtma açısından el ele vermek sureti ile valiliğimizle, belediyelerimizle, odalarımızla bu şehri en güzel şekilde tanıtmayı amaçlıyor ve gayret gösteriyoruz. Bu şehir gönül dostlarının şehri. Saymakla bitmez bunlar. Ben her birinize sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ikinci gününde sucuk döner dağıtımı hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç; "Evet gördüğünüz gibi Kayserimiz cıvıl cıvıl. Şu anda etkinlik alanımız oluyor, taşıyor. Dün başlattığımız Kayseri Gastronomi Günleri gerçekten beklentimizin çok üzerinde bir katılımla hem katılanlar açısından, hem buradaki vatandaşlarımız açısından çok önem arz ediyor. Geçen sene hatırlanacağı üzere tek kazanda bir kazanda bir ton mantıyı pişirmiş, dağıtmış ve ikram etmiştik. Bu sene de dediğimiz gibi bir ton sucuğun içini burada döner şeklinde ikram etmek suretiyle vatandaşlarımıza gerekli ikramda bulunuyoruz Ben burada katkı sağlayan borsamıza, firmalarımıza teşekkür ediyorum. Lokantacılar Pastacı Odamızın kıymetli başkanı Altan kardeşimize özellikle teşekkür ediyorum. Ekibimizi kutluyorum. Şehrimize dışarıdan gelen şeflerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kayseri altın çağını yaşıyor. Önemli bir dönemi böylece hep beraber idrak ediyoruz. İnşallah seneye daha da geliştirerek yola devam diyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kayseri'miz her zaman pozitif olarak anılmaya, olumlu olarak paylaşılmaya değer bir şehir, bunun da kıymetini bilelim diyorum. Efendim Afyon konusunda da şimdi bizim imalatımızdaki miktar onlarınki ile yani mukayese edilmez. Bir de bizim sucuğumuzun rayihası farklıdır. Onlarınki farklıdır. Saygı diyoruz ama Kayseri denince akla sucuk gelir, pastırma gelir, mantı gelir. Taklitlerinden sakın diyoruz" ifadelerine yer verdi.

2. Kayseri Gastronomi Günleri, 10 Ekim Perşembe gününe kadar birbirinden farklı etkinliklerle misafirlerini ağırlamaya devam edecek. - KAYSERİ