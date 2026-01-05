Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş toprağa verildi

Hayatını kaybeden Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Taş'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
