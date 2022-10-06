Kayseri haberi! Uluslararası influencerlar Kayseri sağlık turizmini tanıtacak

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (ASTUDER) arasında Kayseri Sağlık Turizmi Tanıtım Protokolü imzalandı.

ORAN Kalkınma Ajansı'nda gerçekleşen protokol törenine ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, ASTUDER Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Sezer ve ASTUDER üyeleri katıldı. İmzalanan protokol çerçevesinde uluslararası ve farklı bölgelerden getirilecek 5 influencer, Kayseri'de sağlık turizmi ile beraber diğer turizm değerlerini ve gastronominin de tanıtılmasında yardımcı olacak. Kalkınma ajansı olarak sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik bir süredir çalışmalar yürüttüklerini söyleyen ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, "Öncelikle imzalayacağımız Sağlık Turizmi Tanıtım Protokolü'nün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz ORAN Kalkınma Ajansı olarak Kayseri'de sağlık turizminin geliştirilmesi için belli bir süredir çalışmalar yapıyoruz. Burada da iş birliği paydaş kurum olarak ASTUDER'i yanımızda her zaman gördük. Bu anlamda ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi de ASTUDER'le beraber ilimizdeki sağlık turizmi tesislerinin tanıtımı ve sonuçta da sağlık turizmi tek başına olan olgu değil, bu yüzden ildeki diğer turistik mekanların tanıtımı amacıyla bir fam trip düzenlemeyi düşünüyoruz. Uluslararası 5 tane influencerı şehrimize davet edip, onların şehrimizin gezdirilmesi, şehirdeki bütün turistik tesislerin, mekanların onlar aracılığıyla dünyaya tanıtılması ve ardından ilimizde sağlık turizmi belgesine haiz hastanelerin de gezdirilmesi amacıyla bir iş birliği tesis edeceğiz inşallah. Burada önemli olan şu ki bizler sağlık turizmini gerçekten hastaneler olarak da kamu kurumlarıyla beraber geliştirmek için birlikte olmamız gerekiyor. Burada da ASTUDER sağ olsun bunu bize sağlıyor. İlimizde 30'dan fazla özel hastane, poliklinik ve diş polikliniği var. Arzu ederiz ki inşallah hepsi yakın zamanda sağlık turizmine başlar. Burada büyük bir potansiyel var. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın da çalışmalarıyla sahip olduğu uluslararası itibarı sağlık turizminde de kullanmalı diye düşünüyoruz. Kayseri, İstanbul, Antalya ve benzer illere göre farklı bir yere sahip. Burası aslında Anadolu'nun merkezi ve gelecek olan yabancı turistler için de etrafında gezdirilebilecek bir sürü de turistik alan var. Sağlık turizmi ile beraber seyahati de birleştirerek tur noktalarının oluşturulması, paketlerin oluşturulması ki aslında acentelerin bir kısmı yapıyor bunu ama bunun sayısının arttırılması aslında bu çalışmaların en büyük amacı. İnşallah Kasım ayı içerisinde bu organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Burada 'Her şey Kayseri'de var' mottosuyla inşallah bu program çıkacak. Ben şimdiden inşallah programın ilimizin tanıtımına vereceği katkılarından dolayı ASTUDER'e teşekkür ediyorum" dedi.

ASTUDER Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Sezer de, "ASTUDER kurulduğu günden itibaren kendini hiçbir zaman yalnız hissetmedi. Sağ olsun ORAN Kalkınma Ajansı bizim her faaliyette yanımızda yer aldı. Kayseri'de sağlık turizmi ifadesi bile belki konuşulmazken, ORAN Kalkınma Ajansı'yla birlikte yaptığımız bütün faaliyetlerde artık bunun konuşulabilir, uygun olabilir hale geldiğini görüyoruz. Özellikle ciddi anlamda katkı sağlamak noktasında ASTUDER gayretlerini gösteriyor. Çeşitli faaliyetlere imza attık ama herhalde en güzel imza attığımız faaliyet de bu olacak gibi geliyor. 5 farklı bölgeden, 5 farklı ülkeden, farklı konseptlerden influencerlar bizimle birlikte olacaklar. Sadece sağlık turizminin alt yapısını tanıtmış olmayacağız. Erciyesimizi, Kapadokyamızı, gastronomimizi ve Kayserimizin ticaretini de bu şekilde vesile olacak bir tanıtıma vesile olmuş olacak. Bu anlamda vermiş oldukları destekten dolayı öncelikle ORAN Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ