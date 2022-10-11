Kayseri haberleri: 'Genç Talas'ın yıldızı Ankara'da parladı - Son Dakika
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Kayseri haberleri: 'Genç Talas'ın yıldızı Ankara'da parladı

11.10.2022 10:22
Kayseri haberleri: 'Genç Talas'ın yıldızı Ankara'da parladı

Kayseri gelişmesine göre AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının bu yıl ikincisini düzenlediği 'Tam Bana Göre Festival'de açılan 'Genç Talas' standı, yine yoğun ilgi gördü.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının bu yıl ikincisini düzenlediği 'Tam Bana Göre Festival'de açılan 'Genç Talas' standı, yine yoğun ilgi gördü.

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda kurulan Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı, her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası oldu. Özellikle çocukların ve gençlerin görmeden geçmediği bölümler arasında yer alan Genç Talas standına gelen ziyaretçiler, burada genç beyinler tarafından üretilmiş robotik araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Stantta robotik araçların yanı sıra e spor kulübü çalışmaları, kültür, sanat ve sportif etkinlikler ile uyumayan kütüphane gibi Talas Belediyesi tarafından gençliğe yönelik olarak gerçekleştirilen hizmet ve etkinlikler de tanıtıldı.

Talas Belediyesi e spor ve inovasyon merkezi, festival çerçevesinde ödüle layık görülmüştü. Kayseri'nin ilk lisanslı e spor kulübünü kuran ve birçok önemli şampiyonada şehri başarıyla temsil eden Talasgücü Belediyespor e spor kulübü ve ilçeye kazandırılan modern e spor ve inovasyon merkezi, AK Parti Genel Merkezi tarafından ödüllendirilmişti. Talas Belediyesi'nin ödülünü Ankara'da, Başkan Mustafa Yalçın, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin elinden almıştı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

AK Parti, Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri haberleri: 'Genç Talas'ın yıldızı Ankara'da parladı - Son Dakika

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