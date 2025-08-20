Kayseri Havalimanı\'ndaki Bagaj Sorunu Hızla Çözüldü

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Başkanı iş insanı Ali Hızar, "Vali bey ve başkanımız Memduh Abimizden rica ettik. Sağ olsunlar, kısa sürede sorunu çözdüler. Kayserililer adına Avrupa'da en güçlü sivil toplum örgütü olarak, Kayserililerin sesi olmaya, Avrupa'da hemşehrilerimizin yanında ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar gelen yolcu salonundaki bagaj bantlarının yetersiz ve dar olmasından dert yanan gurbetçilerin bu sıkıntısını Vali Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ileten Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kurucu Başkanı Ali Hızar'ın talebi kısa sürede karşılık buldu ve sorun çözüldü. Vali Gökmen Çiçek, talep üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Kayseri Havalimanı Müdürü Enver Selim Akata ile görüşerek, Başkan Hızar nezdinde tüm gurbetçilere sorunun kısa sürede çözüleceğine ve dış hatlar gelen yolcu bölümündeki bagaj bantlarının iki katına çıkarılacağına dair söz verdi. Hızla yapılan çalışmaların ardından, önceki gün, Kayseri Havalimanı dış hatlar gelen yolcu bölümündeki bagaj ünitesi iki kat artırılarak, bagaj bandı dörde çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, aynı anda 4 uçak dahi inse, dış hatlar gelen yolcu bagaj bandı önünde bekleme süresi uluslararası bekleme standartlarına indirilmiş oldu.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kurucu Başkanı Ali Hızar, "Bu kadar kısa sürede çözülmesi bizleri de, tüm gurbetçi hemşehrilerimizi de çok mutlu etti. Başta Havaalanın bu kadar güzel yapılması için talimat ve destek veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve sonrasında, emeği geçen tüm milletvekillerimize, valimiz Gökmen Çiçek beyefendi ile belediye başkanımız Memduh ağabeyimize ve DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak ile Kayseri Havaalanı Müdürü Enver Selim Akata'ya çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Kayserili olmaktan bir kere daha şahsım ve gurbetçi hemşehrilerimiz adına gurur duydum. Kayseri'nin en güçlü sivil toplum örgütü olarak, Avrupa'daki Kayserili hemşehrilerimizin her daim yanında destekçisi olmaya, bugün de yarın da devam edeceğiz inşallah " dedi. - KAYSERİ