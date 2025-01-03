Kayseri Hayvanat Bahçesi 2024'te 375 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Hayvanat Bahçesi 2024'te 375 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Hayvanat Bahçesi 2024\'te 375 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesi, 2024 yılında toplam 375 bin ziyaretçiyi misafir etti. 153 tür ve 1600 hayvanın bulunduğu alanda, yaz ayları ve resmi tatillerde yoğun ilgi görüldü.

03.01.2025 16:38  Güncelleme: 16:44
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, 153 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi'nde 2024 yılı dolu dolu geçti. 7'den 70'e tüm vatandaşları misafir eden hayvanat bahçesini 2024 yılında 375 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan ile özellikle yaz aylarında ve özel günlerde ziyaretçi akınına uğrayan Hayvanat Bahçesi; 2024 yılında da vatandaşların uğrak mekanlarından biri oldu. Yıl boyunca yaklaşık olarak 375 bin vatandaşı ağırladıklarını ifade eden Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi sorumlusu Kaan Erkekoğlu; "İçerisinde bulunduğumuz hayvanat bahçesi; Kayseri büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, 180 bin metrekare alan üzerine kurulu yaklaşık 153 türden bin 600 hayvana ev sahipliği yapmaktadır. 2024 yılında yaklaşık olarak 375 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Özellikle yaz ayları ve resmi tatillerde yoğun geçti. Vatandaşımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. 7'den 70'e herkesi hayvanat bahçesine bekliyoruz" dedi.

"10 TL'ye bu kadar eğlenebileceğimi düşünmemiştim"

Hayvanat Bahçesi'ni arkadaşlarıyla gezen Özbekistanlı Lasibe Hon; " İstanbul'dan Kayseri'ye gezmek için geldik. Burası çok güzeldi. 10 TL'ye bu kadar güzel eğlenebileceğimi hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Hayvanat Bahçesi 2024'te 375 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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