Kayseri Heyeti, GreenTech Amsterdam 2025 Fuarı\'na Katıldı

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış öncülüğündeki Organize Tarım Bölgesi heyeti, tarım teknolojilerinde dünya çapında söz sahibi olan GreenTech Amsterdam 2025 Fuarı ile birlikte Amsterdam Türkiye Başkonsolosluğunu kapsayan önemli bir yurtdışı program gerçekleştirdi.

Ziyarete, Başkan Bağlamış'ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı. Dünyanın önde gelen tarım teknolojileri etkinliklerinden biri olan GreenTech Amsterdam 2025 kapsamında; sürdürülebilir tarım uygulamaları, dijital tarım çözümleri, modern seracılık teknolojileri ve iklim dostu üretim sistemleri detaylı olarak incelendi. Organize Tarım Bölgesi Heyeti, tarımsal üretimin geleceğine yön veren firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek, Kayseri tarımının küresel gelişmelere entegre olması adına önemli bilgi ve tecrübeler edindi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri tarım ve hayvancılığını uluslararası düzeyde daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak, yenilikçi uygulamaları bölgemize kazandırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Organize Tarım Bölgemizin faaliyete geçmesi için var gücümüz ile çabalıyoruz. GreenTech Amsterdam, bu vizyonumuzun bir parçası olarak önemli temaslara sahne oldu" dedi.

Program kapsamında heyet, Amsterdam Türkiye Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ile de bir araya geldi. Görüşmede; Türk tarım ürünlerinin Avrupa pazarındaki konumu, İhracat potansiyelinin artırılması, Tarımda diplomatik destek mekanizmaları gibi konular ele alındı. Ziyarette konuşan Bağlamış, "Yerel yönetimlerimizle birlikte yürüttüğümüz bu tür uluslararası ziyaretler, Kayseri'nin ve ülkemizin tarımsal potansiyelini küresel platformlara taşıma adına büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ