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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve ERÜ Veteriner Fakültesi'nden adli veterinerlik eğitimi - Son Dakika
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve ERÜ Veteriner Fakültesi'nden adli veterinerlik eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, hayvan hırsızlıklarıyla mücadele etmek amacıyla adli veterinerlik eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde hayvan DNA'sı, genetik ve gıda hijyeni konuları ele alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve ERÜ Veteriner Fakültesi\'nden adli veterinerlik eğitimi
17.01.2024 - 17:34,  Güncelleme: 17:42
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Kayseri İl jandarma Komutanlığı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından soruşturmalarda adli veterinerlik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Kayseri genelinde meydana gelen hayvan hırsızlıklarıyla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde Kriminal Şube Müdürlüğü personeli ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve görevlileri ile Hayvan DNA'sı üzerine yapılan son çalışmalar ve güncel gelişmeler konusunda eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Ayrıca gerçekleştirilen faaliyette olay yerinde bulunan hayvan kılından elde edilen DNA verisinin canlı hayvandan alınan numuneden elde edilen DNA verisi ile karşılaştırılması, genetik ve gıda hijyeni, kıl ve kemiklerde morfolojik tür tayini konularında da eğitim verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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