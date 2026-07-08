Büyükşehir İtfaiye'den haziran ayında bin 11 itfai olaya müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir İtfaiye'den haziran ayında bin 11 itfai olaya müdahale

Büyükşehir İtfaiye\'den haziran ayında bin 11 itfai olaya müdahale
08.07.2026 12:26  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Haziran ayında 1011 itfai olaya başarıyla müdahale etti. Yılın ilk 6 ayında toplam 4 bin 129 olaya müdahale edilirken, 3 bin 25 vatandaşa eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Haziran ayında bin 011 itfai olaya başarılı şekilde müdahalede bulunarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına sorumluluk alanındaki her konuda fedakarca görev yaptı. Büyükşehir İtfaiye ekipleri yılın ilk 6 aylık istatistiklerine göre 4 bin 129 itfai olaya müdahale etti.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 18 istasyon, 57 araç ve 343 personel ile kentte ve yurtta ihtiyaç duyulan her bölgede, sorumluluk alanına giren her olay ve durumda görevini hızlı, etkin ve titizlikle, başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılı Haziran ayında 395 yangın, 480 kurtarma, 87 trafik kazası ve 49 su baskınına müdahalede bulunarak, 1 aylık süreçte toplam 1011 itfai olaya müdahale etti.

Yılın ilk 6 ayında 4 bin 129 itfai olaya müdahale

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleri ile ekipman ve araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda modernize eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Haziran ayı istatistikleri ile birlikte, 2026 yılının ilk altı ayında 4 bin 129 itfai olaya başarılı şekilde müdahale etmiş oldu. Kaza, yangın, arama kurtarma, su baskını gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, öte yandan vatandaşların bilinçlenmesi noktasındaki eğitim faaliyetlerini de hız kesmeden sürdürüyor.

3 bin 025 vatandaşa eğitim

İtfai olaylara müdahalenin yanı sıra vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru şekilde hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmalarına da önem veren Büyükşehir İtfaiyesi, 3 bin 025 vatandaşa eğitim sunarken, 84 de denetim gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir İtfaiye'den haziran ayında bin 11 itfai olaya müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede
Alman Başbakanı’ndan dikkat çeken NATO açıklaması: ’Ankara Ruhu’ oluşturmalıyız Alman Başbakanı'ndan dikkat çeken NATO açıklaması: 'Ankara Ruhu' oluşturmalıyız
İsrail’den Türkiye’ye F-35 tepkisi Haberlerden rahatsız olmuşlar İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara’ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya’da üretim Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim

12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 13:17:49. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir İtfaiye'den haziran ayında bin 11 itfai olaya müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.