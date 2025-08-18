Kayseri İtfaiyesi Sivas'a Yangın Müdahelesiyle Destek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri İtfaiyesi Sivas'a Yangın Müdahelesiyle Destek Oldu

Kayseri İtfaiyesi Sivas\'a Yangın Müdahelesiyle Destek Oldu
18.08.2025 10:44  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen yangına hızlı bir müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin ve gönüllülerin yaptığı çalışmalarla kontrol altına alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; yurdun ihtiyaç olan her noktasında, çıkan yangınları söndürmeye destek sağlamayı sürdürüyor. Son olarak Sivas'ın Gemerek ilçesi Öziçi kırsalında meydana gelen yangına destek olarak müdahale eden büyükşehir itfaiyesi, yangını kontrol altına almayı başardı.

Geçtiğimiz süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Sivas'ın ilçelerinden, aralarında Gemerek'in de yer aldığı 10 ilçesi ile kardeş olan büyükşehir, Gemerek'te yangın bilgisi aldıktan kısa süre sonra olay yerine ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın yaşanan yörede gönüllüler ile birlikte başlayan yangını kontrol altına aldı. Kent içerisinde pek çok yangın, afet ve kaza gibi olaylara en kısa sürede ve cansiparane müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sivas ili, Gemerek ilçesi, Öziçi kırsalında meydana gelen yangına 3 araç 12 personel ve Gökbörü gönüllülerinden oluşan 15 kişilik ekiple müdahale etti.

Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, Kayseri, komşu ve kardeş şehre en zor anında destek olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesi Sivas'a Yangın Müdahelesiyle Destek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:46:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri İtfaiyesi Sivas'a Yangın Müdahelesiyle Destek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.