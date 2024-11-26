Kayseri İtfaiyesi Yoğun Kar ve Fırtınaya Müdahale Etti - Son Dakika
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Kayseri İtfaiyesi Yoğun Kar ve Fırtınaya Müdahale Etti

Kayseri İtfaiyesi Yoğun Kar ve Fırtınaya Müdahale Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya hızla müdahale ederek, vatandaşların güvenliğini sağladı. Ekipler, hasar gören alanlarda çalışmalara devam ediyor.

26.11.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışı ile rüzgar ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya müdahale ederek, vatandaşa şefkat elini bir kez daha uzattı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 57 araç ve 321 personel ile ihtiyaç duyulan her bölge ve durumda görevini etkin ve başarılı bir şekilde sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri Kayseri ilinde yoğun kar yağışı, rüzgar ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya müdahale etti. Özvatan, Talas, Melikgazi ve Sarız ilçelerinde meydana gelen ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları, vatandaşlar için tehlike oluşturdu.

Bu kapsamda, Özvatan'a bağlı Aşağı Boğaziçi Mahallesi, Talas'taki Yenidoğan ve Mevlana mahalleleri, Melikgazi ilçesinde Aydınlıkevler ve Osman Kavuncu mahalleleri ile Sarız ilçesinin Bahçeli ve Damızlık mahallelerinde, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çeşitli hasarlara yol açan olaylar yaşandı.

İtfaiye ekipleri, olaylara anında müdahale ederek, hasar gören alanları güvenli hale getirdi. Yetkililer, vatandaşları kötü hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesi Yoğun Kar ve Fırtınaya Müdahale Etti - Son Dakika

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