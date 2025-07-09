Kayseri Kariyer Merkezi, 2025\'in İlk 6 Ayında 1437 Kişiyi İstihdam Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de iş dünyası ve istihdama yönelik desteklerine devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılının ilk 6 ayında toplam bin 437 vatandaşın istihdamına aracılık etti.

Sanayi ve ticaret şehri, Türkiye'nin üretim üssü Kayseri'de firmaların istihdam edecek personel ihtiyacı ile çalışmak isteyen vatandaşları buluşturmaya aracılık eden Kayseri Kariyer Merkezi, çalışmalarına hız kesmeden, özveri ile devam ediyor. Kayseri Kariyer Merkezi, 6 yıllık süreçte yüzlerce kişinin iş bulmasına imkan sağladı.

6 ayda talep edilen istihdamın ortalama yarısını karşıladı

Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılı Temmuz ayı itibariyle, firmalardan talep edilen toplam 3 bin 521 işçiye karşılık toplam bin 437 kişinin istihdamına aracı oldu. Böylelikle Kayseri Kariyer Merkezi, 6 aylık süreçte talep edilen toplam istihdam miktarının ortalama olarak yarısının karşılanmasına aracılık etti. Kayseri Kariyer Merkezi, öte yandan 6 ayda 3 bin 451 başvuru alırken, bin 438 ilan sayısı ve 197 bin 424 SMS yönlendirmesine ulaştı.

Haziran ayında 257 istihdam

Kayser Kariyer Merkezi, 2025 yılı Haziran ayında toplam 257 kişinin istihdamına imkan sağlarken, 244 ilan, 698 başvuru, 733 talep edilen işçi sayısı ve 39 bin 190 SMS yönlendirmesi rakamlarına imza attı. - KAYSERİ