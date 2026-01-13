Başkan Büyükkılıç'tan 'Ortak Akıl' vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büyükkılıç'tan 'Ortak Akıl' vurgusu

Başkan Büyükkılıç\'tan \'Ortak Akıl\' vurgusu
13.01.2026 13:57  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'na katılarak, Kent Konseyi'nin çalışmalarına teşekkür etti ve ortak akıl vurgusu yaptı. Genel kurulda, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesine katkıda bulunma hedefleri konuşuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ortak akıl vurgusu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kent Konseyi'nin Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları, genel müdürler ve çok sayıda kent konseyi üyesi katıldı. 1 yılı daha geride bıraktıklarına işaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Dolu dolu bir yıl geride kaldı. Hiç mazeret üretmedik, çalışmalarımızı da sürdürdük" dedi. Çalışmalara destek veren Kayserili hemşehrilerine teşekkür eden Büyükkılıç, kendilerinin göğsünü gere gere paylaştıkları söz konusu hizmetleri gerçekleştiren her kademedeki mesai arkadaşlarına da şükranlarını ilettiğini paylaştı. Kayseri'nin en önemli özelliğinin hayırseverleri ile birlikte uyum kültürünün olması olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Başta valimiz olmak üzere ekibi ile birlikte bizler yerel yönetimler olarak, STK'larımız, odalarımız, iş adamlarımız, yatırımcılarımız, eğitimcilerimiz, üniversitelerimiz kısacası her alandaki kardeşlerimiz dayanışma içerisinde bu şehrin menfaati neyi gerektiriyorsa ona katkı sağlamak adına gece gündüz demeden gayretler gösteriyoruz. Siyasilerimizin özellikle gerçekten Kayseri'mizdeki etkin duruşları ve Türkiye'mizdeki saygınlıkları da bizleri elbette yüreklendirerek çalışmalarımızı destekliyor" diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri'nin, sanayi ve ticaret şehri olarak anılmasının yanında kültürün, turizmin, gastronominin bir şehri olması yönünde gayret gösterdiklerini, spor alanında da güçlü altyapısı ile Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri seçilen ve Altın Bayrak kazanan bir şehir olmasının yanında, Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti adayı olması için de başvuru gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Son süreçte TÜRKSOY'un kültür başkenti olarak seçilme yönündeki gayretlerine ve başvurularına da değinen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bu noktada liyakati, kadim geçmişi ve altyapısı ile en uygun şehir olduğunu paylaştıklarını kaydetti. Büyükkılıç, Kayseri'nin söz konusu engin kültürü, geçmişi, ticaret ve sanayi birikimi, insanının müteşebbis anlayışının Türk Cumhuriyetlerine çok büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, bu noktada el ele vererek dayanışma içerisinde olacaklarına değindi. Kayseri'yi her yönü ile her alanda öne çıkarma yönünde üzerlerine düşeni yapma doğrultusunda Kent Konseyi'nin yaptığı çalışmaları da yakinen takip ettiğini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Serdar başkanımızın, gerçekten şehrimize emeği geçmiş deneyimi ile birikimi ile insani yaklaşımı ile bizler için bir şans olduğunu da buradan paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünün yaklaştığına değinen Başkan Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak dirençli şehirler oluşturma yönünde çok fazla gayret göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Büyükkılıç, toplumda afetlere hazırlık bilincinin oluşturulmasının önemine de vurgu yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi'nin her alanda hatırlatıcı ve katkı sağlayıcı projelerle yerel yönetime yol gösterdiğini belirterek, konseyin daha da fazlasını başaracağına inandığını söyledi. Gençleri merkeze alan ve gençlere katkı sağlayan projeler üretmenin önemine de ayrıca değinen Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ortak akıl çerçevesinde üzerlerine düşeni yapıp, Kayseri'yi ve Türkiye'yi daha iyi noktalara taşıma hedefiyle yol alacaklarını kaydetti. Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ise Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Kayseri'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmak amacıyla kurulan konseyin yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler aktardı. Altuntuğ, 150'ye yakın rapor hazırlandığını ve Büyükşehir Belediyesi ile paylaşıldığını belirtti. Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulu, üyelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Başkan Büyükkılıç'ın talimatları istikametinde yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi'nin 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle çözüm odaklı çalışmalar yürütüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Kent Konseyi, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan 'Ortak Akıl' vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü

15:42
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:42
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:48:00. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan 'Ortak Akıl' vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.