Kayseri Kent Konseyi'nde Kent Gönüllüleri Başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri Kent Konseyi'nde Kent Gönüllüleri Başvuruları başladı

Kayseri Kent Konseyi\'nde Kent Gönüllüleri Başvuruları başladı
15.01.2026 11:57  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Kent Konseyi, vatandaşların kent yaşamına aktif katılımını artırmak amacıyla Kent Gönüllüleri için internet üzerinden başvuru sistemini hayata geçirdi. Bu sistemle, Kayserililer sosyal, kültürel ve çevresel projelerde gönüllü olarak yer alabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehirdeki özverili çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi; vatandaşların kent yaşamına daha aktif katılım sağlaması amacıyla önemli bir adım attı. Kayseri Kent Konseyi Kent Gönüllüleri için başvuru sistemi, internet sitesinde erişime açıldı.

Kent bilincini güçlendirmek, sosyal, kültürel ve çevresel çalışmalara gönüllü katkı sunmak isteyen vatandaşlar, kayserikentkonseyi.org.tr/GonulluOl adresi üzerinden başvurularını kolaylıkla yapabilecek. Oluşturulan bu sistem sayesinde Kayserililer, yaşadıkları kente dair çalışmalarda aktif rol alarak Kent Konseyi faaliyetlerine gönüllü olarak destek verebilecek. Hayata geçirilen Kent Gönüllüleri Sistemi ile birlikte şehirle ilgili çalışmalarda katılımcılığın arttırılması ve kentlilik bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Gönüllüler; sosyal projelerden kültürel etkinliklere, çevre duyarlılığı çalışmalarından eğitim ve farkındalık faaliyetlerine kadar birçok alanda aktif olarak yer alabilecek. Bu sayede kentin ihtiyaçlarına yönelik projelerin toplumun farklı kesimlerinin katkısıyla şekillenmesi amaçlanıyor.

Farklı yaş grupları, meslekler ve ilgi alanlarından vatandaşların katılımına açık olan Kent Gönüllüleri Sistemi, şehirle ilgili süreçlerde daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Uygulama ile Kayseri'nin sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine katkı sunmak isteyen tüm vatandaşlar, kent gönüllüsü olarak bu sürecin bir parçası olmaya davet ediliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kent Konseyi, Kayseri, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Kent Konseyi'nde Kent Gönüllüleri Başvuruları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:50:52. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Kent Konseyi'nde Kent Gönüllüleri Başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.