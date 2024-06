Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu Açıldı

Yerel

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Mobilyacılar Odası iş birliği ile yapımı tamamlanan Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Biz sadece spor okulu açmıyoruz, büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kayseri Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, "Kayseri ticaret ile birlikte Ahilik kültürünün de hakim olduğu bir şehir. Kayseri'nin insanı ve esnafı 900 yıldır değerini yitirmeyen, önceliğini ve güncelliğini koruyan ve geleceğimize ışık tutan öğretilerle yetişmiştir. Bu öğretiler nedir dersek; sanayi ve ticaretin temel değeri ahlak, kalite ve standarttır. Çalışmanın ilkeleri doğru olmak, dayanıklı olmak ve sabırlı olmaktır. Huzur ve mutluluğun kaideleri şükretmek, kanaatkar olmak ve aç gözlü olmamaktır. Kayseri'de tüm bu değerlere cömert olmak, kazandığını paylaşmak ve hayırda yarışmak gibi özellikler de eklenmiştir. Bizden sonraki nesillerin bu aydınlık yola girmesini sağlamak bizler için bir borçtur. Kayseri Mobilyacılar Odası olarak çok önemli projelerin altına imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Gelecek nesillerin sağlıklı, zinde ve donanımlı yetişmesini sağlamak ve bu doğrultuda hazırlanan projelere destek vermek de bizler için bir borçtur. Hatta borçtan da öte bence bir vebaldir. Bu anlamda ERVA gibi, Her Ev Bir Okul gibi projelerle bizleri bu vebalden kurtaran valimize şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Burada gençlerimize spor yapma imkanı sunarak kötü alışkanlıklardan gençlerimizi koruyabilir ve onların milli, manevi değerlerimize uygun yetişmesine katkıda bulunabilirsek ne mutlu bizlere" dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise, "Avrupa Spor Şehri olma yolunda ilerleyen şehrimizde 'Eğitimde Değerlerimizle Varız' sloganıyla ve aynı zamanda 'Eğitin, Sevdirin ve Olgunlaştırın' sloganıyla gerçekten spor adına, gençlik adına muhteşem işler oluyor. Biz yapılan çalışmalarla sporcuların bazılarına ulaşabiliyorduk ama özellikle 32 kulübümüzün kurulduğu ve toplamda da 37 kulüp çalışmasının yürütüldüğü ERVA Spor Okulları'nda yoğun bir sporcu sayısına ulaşmanın da keyfini yaşıyoruz. Bugün de Kayseri Mobilyacılar Odası'nın buradaki himayelerinde muhteşem bir tesis ortaya çıktı. Bizleri gerçekten heyecanlandırıyor. ERVA Spor Okulları bu şekilde büyüyor ve bu şekilde gelişiyor" ifadelerini kullandı.

"Biz büyük bir mücadele veriyoruz"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sadece okul açmadıklarını büyük bir mücadele verdiklerini söyleyerek, "Hep söylüyorum; biz büyük bir mücadele veriyoruz. Biz sadece spor okulu açmıyoruz, savaş veriyoruz. Biz çocuklarımızın kötü alışkanlıkların eline düşmemesi için, onları zehirlemek isteyenlere fırsat vermemek için, gençlerimize kurulan tuzakları yıkmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Her alanda mücadele veriyoruz. Çocuklarımızın da yakıştıkları yer olan spor okullarında, kütüphanelerde, okullarda, ilim ve bilim merkezlerinde olmaları için elimizden gelen gayreti her zaman gösteriyoruz. Kayseri'de bu işin çözüm ortağı karşımda oturan tüm STK'lardır. O yüzden Kayseri'de bugün 33. ERVA Spor Okulu'nu açıyoruz. Ben "Bunu nasıl başardınız?" diye sorduklarında bunu ancak Kayseri başarabilirdi diyorum. Kayseri'de büyük projelerin mimarı olan Ercan kardeşimin, yönetimi ile beraber özellikle gençler ve çocuklar söz konusu olduğunda içinin titrediğini ve neler yapabildiğini, her zaman bana da bunu ifade ettiğini biliyorum. Yine elini taşın altına koydu. Biz "Kayseri Mobilyacılar Odası olarak varız" dedi. Gençlerimizle bir araya gelme olarak burayı kısa bir sürede harika bir yer haline getirdiler ve spor okulunu açtılar. Annelerimiz, bura size emanet. Ne olur buraya sahip çıkın, bura sizin. Bura sizlere ve çocuklarımıza emanet. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmalardan sonra dua edilmesinin ardından protokol üyeleri ve çocuklar tarafından kurdele kesimi yapılarak, Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu hizmete açıldı. - KAYSERİ