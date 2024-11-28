Kayseri\'nin Kış Favorisi: Kelle Paça

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Kayseri'de 13 saatte pişen ve kışın vatandaşlar tarafından çokça tercih edilen kelle paça şifa dağıtıyor.

Kış aylarının gelmesiyle kelleye ve paça çorbasına olan ilgi arttı. Doğal ilik özünden yapılan suyuyla vatandaşlara şifa dağıtan paça çorbası, direnci artırarak, soğuktan koruyor. 13 saat fırında kalan ve uzun uğraşlar sonucu kısık ateşte pişen vitamin deposu kelle de kış aylarının olmazsa olmazlarından olurken, vatandaşlarca çokça tercih ediliyor.

Kelle paçanın ağır bir yemek olduğu için kışın çokça tercih edildiğini dile getiren kelle paça ustası Mustafa Hattat, "Kellelerimizi, kara kazanımızın içerisine atıyoruz. O sabaha kadar fırında pişiyor. Yaklaşık 12-13 saat kadar pişiyor. Kelleyi sipariş üzerine burada kırıyorum. Daha sonra müşterimize sunuyoruz. Ağır bir yemek olduğu için kışın daha çok tercih ediliyor. Şifa kaynağı bir yemek. Baştan aşağı şifa kaynağı. Her türlü hastalığa çözüm. Asıl maharet çorbanın suyunda. Çünkü suyunu ilik özünden yapıyoruz. Asıl vitamin de oradan geliyor. Etinde kendine özgü ayrı bir vitamini var ama suyu her derde şifa. Yarım kelleyi 190 TL'den, tam kelleyi 380 TL'den ve kelle paça çorbasını da 170 TL'den satışa sunuyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ