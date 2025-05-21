Kayseri'nin Şampiyon Kızları Türkiye'yi Temsil Ediyor

- Okul bahçesinden şampiyonluklara

Desteksiz şampiyon kızların hedefi Türkiye şampiyonluğu

KAYSERİ - Kayseri'de bir ortaokulun kız futbol takımı, çoğu zaman okul bahçesinde yaptıkları antrenmanlarla hazırlandıkları şampiyonalarda farklı dereceler elde ederek başarı sağladı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Gazioğlu Ortaokulu'nda öğretim gören kız çocuklardan oluşan futbol takımı, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Okul bahçesinde yaptıkları antrenman ile Türkiye şampiyonlarına katılan takım, 3 yıldır aldıkları başarılar ile büyük mutluluk yaşadı. Önümüzdeki hafta Düzce'de düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılacak olan takım, çalışmalarını sürdürürken, kendilerine uzanacak yardımı da bekliyor.

"Türkiye şampiyonu olarak dönmek istiyoruz"

Takımın hikayesini anlatan Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Köngül, "5 yıl önce bu okula geldim. Geldiğimde pandemi dönemi vardı ve çocuklarla uzaktan eğitim yapıyorduk. Pandemi bittikten 1 yıl sonra sportif faaliyetler başladı. Bu bölgede olan çocukların özellikle futbola olan yatkınlığını biliyordum. Bu şekilde spor faaliyetlerine başladık. 2022 senesinde Kayseri ikincisi olduk. 11 kişiydik ve yedeğimiz bile yoktu. Daha sonraki sene Kayseri birincisi olduk. Türkiye şampiyonasına katıldık ve ilk 10'a girdik. Geçen sene de Türkiye şampiyonasına Kayseri birincisi olarak katıldık. Oradan Türkiye şampiyonası ve yarı finallerinden birinci olarak çıktık. Türkiye şampiyonasında finallerinde dördüncü olduk. 3 yıldır bu takımla Türkiye derecesi yapıyoruz. Kayseri'den sadece biz temsil ediyoruz. Geçen hafta da Sivas'ta yapılan Türkiye yarı finallerine katıldık ve burada da grup birincisi olarak şampiyon olduk. Önümüzdeki hafta Düzce'de yapılacak olan Türkiye birinciliği finallerine katılacağız. Türkiye şampiyonu olarak dönmek istiyoruz. Takım olarak buna inandık. Başaracağımıza inanıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız emeklerimizi boşa çıkarmayacaktır. Geçen sene 3 öğrencimiz milli takıma gitti. Şu anda milli oyuncumuz da var. Biz bunlar için uğraşıyoruz" dedi.

Takımın kalecisi 14 yaşındaki Hazal Polat da küçük yaşlarda erkeklerle futbol oynayarak bu spor dalına ilgisinin başladığını kaydederek, "Babamın da desteği ile Kayseri Kadın Futbol Kulübü'ne yazıldım. 2 yıldır da orada devam ediyorum. Okulda da antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Üst üste 3 yıldır Kayseri'yi biz temsil ediyoruz. Geçen sene de Türkiye dördüncülüğünü elde ettik. Bu sene de grup birincisi olduk ve Türkiye finallerine çıkmaya hak kazandık. Hedefim milli takıma seçilmek ve ülkemizi temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Ayşenur Köylü ise, "Beşinci sınıfta beden eğitimi öğretmenimizin yönlendirmesiyle futbola başladım. Abdullah hocamızın tavsiyesiyle bu okula geldim. Burada başarılarımız her daim artıyor. 3 yıldır turnuvalara katılıyoruz ve ve Kayseri'ye kupayla dönüyoruz. Bu yılda inşallah şampiyon olup Kayseri'ye kupa getireceğiz" ifadelerini kullandı.