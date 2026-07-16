Sosyogelişmişlik sıralamasının zirvesi Talas\'ın

Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, ORAN Kalkınma Ajansı ve ilgili il müdürlüklerinin verileriyle oluşturulan Kayseri sosyogelişmişlik sıralamasında zirveye Talas çıktı.

Kayseri Valiliği, MÜSİAD Kayseri ve Erciyes Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla oluşturulan sıralamada şehir sosyoekonomisinin ve sosyal yaşamının en üst noktasına yerleşen ilçe Talas oldu. Şehrin genel ekonomik durumunu ve sosyal yapısını yansıtan Kayseri Şehir Endeksleri Faz 2 Raporuyla kentin ilçelerine projeksiyon tutuldu. Resmi kurumların verileri incelenerek yapılan puanlamada, sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasının en tepesine kurulan ilçe, elde ettiği 150 skorla Talas oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ı daha üst noktalara çıkartmak için çok önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirerek; "Bir yandan tarım ve hayvancılık, bir yandan sosyal kültürel yatırımlarla ilçemizi ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bunun sonuçları da devletimizin resmi rakamlarına yansımış durumda. Şehrimizin sosyoekonomik yönden en gelişmiş ilçesinin Talas olarak çıkması bizi oldukça mutlu etti. Bununla beraber sorumluluğumuzu da artırdı. Bundan sonra daha çok gayret edeceğiz" dedi. - KAYSERİ