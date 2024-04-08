Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın\'dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı

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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Yalçın mesajında, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik ve dostluğu en sıcak şekilde hissettiğimiz, manevi zenginliklerle dolu bir Ramazan Ayı'nı daha idrak ederek bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bizleri Ramazan Bayramı'na kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun" dedi.

Başkan Yalçın'ın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"On bir ayın sultanı Ramazan'ı, tekrar kavuşmak ümidiyle geride bırakırken bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu milletçe yaşıyoruz. Bayram günleri; manevi duyguların coştuğu, bütün vatandaşlarımızın sevgi, saygı ve kardeşlik hisleriyle yaşanan sevinçlere ortak olduğu müstesna günlerdir. Milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan "sevinçte ve kederde bir arada olma" geleneğinin en anlamlı hayat bulduğu zamanlar olması nedeniyle bayramlar, birlik ve beraberliğimizin en önemli unsurlarındandır. Bu günleri fırsat bilerek aramızdaki sevgi, merhamet, kardeşlik ve hoşgörü duygularını güçlendirmemiz bayramı gerçek anlamda idrak etmemizi sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın sanayicilerimize, şehrimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, herkesin bayramını kutluyorum." - KAYSERİ