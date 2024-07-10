Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve heyetini ağırladı - Son Dakika
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve heyetini ağırladı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve heyetini ağırladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve beraberindeki heyeti konuk etti. Ziyarette, Kayseri ekonomisinin genel görünümü ve bölgedeki işletmeler hakkında bilgi paylaşıldı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuşuldu.

10.07.2024 15:47
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve beraberindeki heyeti, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko karşıladı. Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Manasijevski'nin ziyaretine, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri ekonomisinin genel görünümüne ilişkin bilgi paylaştı. Kayseri'nin 2023 yılında 3,6 milyar dolar ihracat, 1,6 milyar dolarlık da ithalat hacmine ulaştığını ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri OSB'nin şehrin ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirdiğine vurgu yaptı.

Kayseri OSB'de 1600'ü aşkın işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğüne değinen Başkan Yalçın, 100 bini aşkın çalışanın da bölge içerisindeki fabrikalarda istihdam edildiğini belirtti.

Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gün geçtikte daha iyi konuma ulaştığını gözlemlediklerini kaydeden Başkan Yalçın, "Her iki ülke arasında 1 milyar doları aşan bir ticaret hacmi olduğunu görüyoruz. Bu rakamı daha yukarıya taşımak için karşılıklı neler yapabileceğimizi konuşmalı ve yeni adımlar atmalıyız. Yaptığınız ziyaret bu bakımdan önemlidir ve bizleri memnun etmiştir" dedi.

Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski de yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini ve Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret şehri Kayseri ile de bu ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğlen yemeği ikramıyla devam eden ve Kayseri ile Kuzey Makedonya arasındaki ticari ilişkilerin konuşulduğu ziyaret, hediye takdimi ve günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve heyetini ağırladı - Son Dakika

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