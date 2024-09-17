Kayseri OSB'de Fabrikada Yangın: Başkan Büyükkılıç'tan Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
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Kayseri OSB'de Fabrikada Yangın: Başkan Büyükkılıç'tan Geçmiş Olsun Ziyareti

Kayseri OSB\'de Fabrikada Yangın: Başkan Büyükkılıç\'tan Geçmiş Olsun Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan Felteks Fabrikası'ndaki yangın sonrası incelemelerde bulunarak, fabrika sahipleri ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

17.09.2024 11:42  Güncelleme: 11:43
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan ve Büyükşehir İtfaiyesi'nin 13 araç, 52 personel ile yangına müdahale ettiği fabrikada incelemelerde bulunarak, fabrika sahibi ve çalışanlarına, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Melikgazi ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi 18'nci Cadde'de faaliyet gösteren Felteks Fabrikası'nda gece çıkan yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahalede bulundu. 13 araç, 52 personel ile yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmaları için çalışmalarına devam ediyor. Fabrikada yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, olay yerine giderek, fabrika sahipleri ile çalışanlarına hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de yangın çıkan fabrikada incelemeler yaptı. Başkan Büyükkılıç, "Gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgemizde Felteks Fabrikası'nda çıkan yangın hepimizi derinden üzdü. Fabrika sahiplerimize ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB'de Fabrikada Yangın: Başkan Büyükkılıç'tan Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika

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