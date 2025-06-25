Kayseri OSB\'de LED Aydınlatma Yatırımı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde tasarrufa dayalı işletme mantığına uygun şekilde alt yapı yatırımları devam ediyor. Kayseri OSB genelindeki aydınlatma lambaları daha uzun ömürlü, verimli ve tasarruflu yeni LED armatürlerle değiştirilecek. Yeni proje kapsamında, yaklaşık 17 milyon TL'lik yatırım yapılacak ve 2 yıl içinde kendini amorti edecek.

Yaptıkları çalışmaya ilişkin bilgi paylaşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, göreve geldikleri günden bu yana sanayicinin kazanımlarını daha iyi bir noktaya taşımak için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

Elektrik alt yapısına ilişkin irili ufaklı birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Yalçın, son yaptıkları çalışma neticesinde önemli oranda enerji tüketimine yol açan armatürleri yeni teknoloji LED ürünlerle değiştirmeye başladıklarını söyledi.

Başkan Yalçın, "Tasarruf bizim için önemli. Sanayicilerimizin katkıları ile oluşan bütçemizi en verimli şekilde kullanmaya çaba gösteriyoruz. 22 Haziran 2022'den bu yana yaptığımız tüm yatırımlarımızı bu anlayışla yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Birçok projeyi hayata geçirirken, 1 kuruş kredi kullanmadık ve 1 milimetre arsa da satmadık. Sanayicilerimizin şahit olduğu tüm yatırımlarımız Kayseri OSB'nin kendi imkanları ile gerçekleşiyor. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Bu yenileme çalışmasını etap etap devam ettireceklerini ve ilk etapta yaklaşık 500 aydınlatma armatürünün değişimini sağlayacaklarını ifade eden Başkan Yalçın, "Yaklaşık 3'te 2 oranda tasarruf sağlayacağımız bu yeni çalışmamızda 2000 armatürün değişimi sağlanacaktır. Yeni alınan ve 2 tip olarak belirlenen armatürler, DİM özelliğine sahip olduğu için yapılacak ayarlamalar sonrası gece aydınlatmasında daha az enerji kullanılmış olacaktır." diye konuştu.

Başkan Yalçın, lamba değişimlerinin başladığını ve Kayseri OSB sanayicisinin menfaatine olan her yeni adımı atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ