Başkan Yalçın: "Hiç durmaksızın çalışıyoruz"

23.02.2026 21:26  Güncelleme: 21:27
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilerin sorunlarına çözüm bulmak için sürekli çalıştıklarını ifade etti. Programda çeşitli protokol üyeleri ve sanayiciler bir araya geldi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından düzenlenen Geleneksel İftar Programında konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "Hiç durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

Kentte bulunan bir balo salonunda gerçekleştirilen iftar programına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Murat Cahıd Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, STK temsilcileri, sanayiciler ve protokol üyeleri katıldı. İftarın açılmasının ardından programda açılış konuşmasını yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "Göreve geldiğimizden beri tek bir derdimiz vardı. Sanayicimizin sesi, soluğu ve nefesi olabilmek. Sanayicilerimizin sıkıntılarını çözmek, sıkıntılarını çözmek için gerekli mercilere, bakanlıklara, kurumlara başvurmak. Elimizden gelen bütün gayreti göstermekti. Allah'a şükürler olsun o günden bu güne 4 yıl geçti. Yönetim kurulumuzla birlikte hiç durmadan, usanmadan, yılmadan koşturduk. Değerli sanayiciler biz yönetime geldiğimizde OSB'nin kasasında hiç bir şey olmadığını biliyordunuz. Sanayiciler arasında 'OSB'ye aidat ödeyeceğiz' deniliyordu. Kasamızda kuruşumuz yoktu ve kredi borcumuz vardı. Göreve geldikten sonra gayret ederek, gece-gündüz demeden çalışarak, bir sürü yatırımlar yaptık" dedi.

Yaptıkları çalışmalardan ve OSB'ye kazandırılan yatırımlardan bahseden Yalçın, "Hastanemizin inşaatını tamamladık ve siz değerli sanayicilerimizin hizmetine sunduk. 112 acil servisimizi hazırladık ve hizmete sunduk. 2 tane eczane işyerinin inşaatını tamamladık. Çok yakında sizlerin hizmetine sunacağız. 24. cadde üzerinde 40 tane dükkanımızın temelini attık. Geldiğimiz nokta itibariyle bu ticari merkezimizin yüzde 80'ini tamamlamış bulunmaktayız. Yine OSB'mizde 85 kilometrelik asfaltımız mevcut. OSB'mizde güvenlik anlamında 3 ana nizamiyemizi yaptık. Kısa bir süre sonra 4'üncü nizamiyemizi de yaparak, sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. 24 tane iş makinası aracımızı yeniledik. 100 megavatlık GES projemiz için alt yapımızı hazırladık. Sanayicimizin zamanı kıymetli. Biz E-OSB portalını yaparak, sanayicimizin dijital ortamda kolayca OSB'nin bilgilerine erişecek ve oradan ödemeler dahil bütün işlemlerini yapacak. Hiç durmaksızın çalışıyoruz. Bir kuruş kredi çekmeden, bir karış arsa satmadan biz bu çalışmalarımızı yaptık. Yaptığımız yatırımların toplam bedeli 73.6 milyon dolar. TL karşılığı ise 3.2 milyar yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Sadece bir kurumun çalışıyor olması ya da başarılı olması şehrin başarılı olduğunu göstermez. Hep beraber başarılı olursak, bir anlam ifade ederiz. Birbirimizi ayrıştıramayız, ötekileştiremeyiz. Bundan sonraki süreçte hep beraber daha fazla çalışarak, şehrimizi daha iyi konumlara getirme yönünde irade göstereceğimizi ifade ediyorum. Hepimizin ayrı ayrı gayret içerisinde olduğunu biliyorum. Her birinize ayrı ayrı başarılar diliyor, 'iyi ki varsınız' diyorum" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Ramazanın iklimine uygun bir şekilde insanların birbirlerine davranışları, ramazanın anlamına uygun kutlanması Kayseri'yi farklı kılıyor. Aynı şekilde OSB'mizin iftarlarına katılımın bu kadar yoğun olması OSB yönetimine verilen öneminde ifadesi oluyor. Bu masada yargımız, idaremiz, yürütmemiz, yasamamız, sanayicimiz ve basınımız hep birlikte oturuyoruz ve Kayseri'yi konuşuyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

