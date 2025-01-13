Kayseri OSB İtfaiyesi 2024 Faaliyetlerini Açıkladı - Son Dakika
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Kayseri OSB İtfaiyesi 2024 Faaliyetlerini Açıkladı

Kayseri OSB İtfaiyesi 2024 Faaliyetlerini Açıkladı

Mehmet Yalçın, 2024'te 41 fabrika yangınına müdahale ettiklerini ve 388 olaya hizmet verdiklerini duyurdu.

13.01.2025 10:28
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi'nin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Başkan Mehmet Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesi olarak, 2024 yılında fabrika yangınları başta olmak üzere, konteynır yangınları, trafik kazaları ve iş kazalarına hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirtti. Yalçın, "İtfaiyemiz 2024 yılında işletme tip yangınlar olarak tabir edilen 41 fabrika veya tesis yangını söndürmüş, toplamda 388 olaya müdahale etmiştir. Kayseri OSB İtfaiyesi, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı sanayicimizin 7/24 hizmetindedir." dedi.

Başkan Yalçın, "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, 2024 yılında 41 fabrika ve 33 bölge dışı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürülmesinde rol oynamıştır. Bu yangınlarda 25 bin 272 metreküp su ve 700 litre köpük ajanı kullanılmıştır." şeklinde konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi'nin yalnızca yangınlara müdahale etmekle kalmadığını da vurgulayan Yalçın, "Yangınların kısa sürede önlenmesi amacıyla firmalarımızda yürüttüğümüz ilk müdahale eğitimlerimiz sayesinde, 2024 yılında 23 yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır. Geçen yıl, 36 trafik kazası, iş kazası ve araç yangınına müdahale edilmiştir. Gelen ihbarların tamamında yerinde kontroller sağlanmıştır. Asılsız ihbar olarak kayıtlara geçen ihbar sayısı ise 68'dir. 2024 yılında Yapı Kullanma İzni, İtfaiye Raporu ve GES Sistemleri için toplamda 144 başvuruda bulunulmuştur." diye konuştu.

Başkan Yalçın, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"İtfaiyemiz 2024 yılında çeşitli illerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinde destek sağlamış, yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikatlarına başarı ile iştirak etmiştir. İtfaiyemizin etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi maksatlı, araç onarım bakım ve yenileme faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bunun yanı 11 itfaiye aracı, 40 yakın personel, teçhizat ve eğitim noktasında yeterli konumda olduğumuzun tüm sanayicilerimiz tarafından bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mehmet Yalçın, Güvenlik, kayseri, Ekonomi, Yerel, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri OSB İtfaiyesi 2024 Faaliyetlerini Açıkladı - Son Dakika

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