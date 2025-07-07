Kayseri OSB Sağlık Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Kayseri OSB Sağlık Merkezi Açıldı

Kayseri OSB Sağlık Merkezi Açıldı
07.07.2025 13:57
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Kayseri OSB Sağlık Merkezi, protokol imza töreni ile Kayseri Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Kayseri OSB tarafından yapımı tamamlanan Kayseri OSB Sağlık Merkezi, Kayseri Valiliği'nde düzenlenen protokol imza töreni ile Kayseri Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Toplamda bin 600 metrekare kapalı alana sahip bulunan ve uzman dahiliye hekimi ve diş hekimlerinin hizmet vereceği sağlık merkezi için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri OSB Müdürü Abdulmenap Esko, Kayseri Kamu Hastaneleri Müdürü Dr. Ahmet Özyalçın, Devlet Hastanesi Müdürü Doç. Dr. İsmail Altıntop katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 100 bin nüfusa hitap ettiğini ve Türkiye'deki en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, özellikle OSB yönetiminin gayretleriyle ve son zamanlarda yapılan sosyal faaliyetler ve fuarlarla birlikte büyük bir kitleye hitap ettiğini vurguladı.

"OSB'de bir sağlık merkezinin olması, ilk yardım veya ilk tedavi uygulamalarının yapılabilmesi, burada vatandaşlarımızın herhangi bir iş kazasında ilk müdahalelerinin yapılabilmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Vali Çiçek, "Bundan dolayı OSB Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir binayı hatta binaları tamamlayıp Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettiler. Sağlık Müdürü Mehmet Bey'e teşekkür ederiz. Yeter ki bir yerde ihtiyaç olsun, sağlık müdürlüğümüz, hastanelerimiz, devlet hastanemiz, Şehir hastanemiz oraya mutlaka elini, gövdesini taşın altına koyup ne yapılabilecekse onu yapıyorlar. Onlar da buradaki gerekliliği düşünerek kendi çalışmalarını yaptılar. Organize Sanayi bölgesinde güzel bir sağlık merkezimiz faaliyete geçiyor. Bundan dolayı da mutluyuz. Hem OSB'ye, hem şehrimize, hem sağlık camiamıza, hem sanayi camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İmza töreninde konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da, "Göreve geldiğimizde Bölge binamızın karşı tarafında bulunan doğal gaz işletmemizin kullandığı bir bina vardı. Bu bina aşağı yukarı dört beş yıldır atıl halde duruyordu. Bizler de yönetim kurulu olarak burayı hastane ve poliklinik olarak sanayi bölgemize kazandıralım dedik. Organize Sanayi bölgemizde 100 bini aşan bir nüfus var. Buradaki çalışan insanlar herhangi bir hastalık durumunda ya şehir hastanesine ya da Tıp Fakültesi Hastanesine gidiyorlar. Tabii buraya gittikleri zaman işverenlerin işlerinde aksamalar oluyor. Biz de atıl duran bu binamızı polikliniğe çevirelim istedik. Bir sağlık sorunu olduğu zaman bölgemizde yaşayan 100 bin insan buraya gelsinler muayenelerini gerçekleştirsinler diye düşündük. Bunun üzerine sizin emir ve talimatlarınızla söz konusu binada, hastane inşaatına başladık. Şu anda sağlık merkezimiz kıymetli Müdürümüzün projeleriyle, önerileriyle ile lüks ve güzel bir sağlık merkezi haline dönüştürüldü. İnşaatımız her şeyimiz bitti. İnşallah alacağımız ekipmanlarla kısa bir zaman zarfında da hizmete geçecektir" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise yaptığı konuşmasında, bin 600 metrekare kapalı alanı bulunan sağlık merkezinin yanı başında 112 ekibinin de faaliyet göstereceğini belirtti. Erşan, "Bünyesinde ilk müdahalelerin yapıldığı acil ünitesi olacak. Onun dışında 1 dahiliye uzmanımız görev yapacak, 2 tane diş hekimi arkadaşımız kapasitesi arttırılabilir düzeyde hizmet sunacak. Toplamda dört diş hekiminin çalışabileceği bir ortam söz konusu. Laboratuvarın, röntgenin olduğu ihtiyacı çok detaylı bir şekilde karşılayabilecek düzeyde tıbbi donanıma sahip ve personeli ile birlikte güzel bir hizmet olacak. Ben kıymetli başkanımıza sizin huzurunuzda çok teşekkür ederim. Çok uyumlu çalıştık. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hassaten Sayın Valim, memleketimiz için hayırlı bir hizmet oldu ve talimatlarınızdan dolayı da minnetlerimizi arz ediyoruz" diye konuştu.

Erşan, Kayseri OSB Sağlık Merkezinin tıbbi cihaz, donanım, ekipman ve mefruşat eksiklerinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede hizmete başlamış olacağını vurguladı. Konuşmaların ardından Kayseri OSB tarafından yapımı tamamlanan Kayseri OSB Sağlık Merkezi'nin Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisini içeren protokol imzalandı. Tören, fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB Sağlık Merkezi Açıldı - Son Dakika

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